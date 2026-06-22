Esteve Riambau reconstruirá para la Filmoteca Española el 'Don Quijote', la película inacabada de Orson Welles

El historiador Esteve Riambau dará comienzo junto a la Filmoteca Española, la francesa, la italiana y el Filmmuseum München de Alemania, a la reconstrucción de 'Don Quijote', la inacabada adaptación de la novela de Cervantes del director Orson Welles.

La colaboradora artística de Welles, Oja Kodar, ha dado su consentimiento al proyecto que reconstruirá la película que el director comenzó en 1957 y dejó inacabada cuando murió, en 1985.

Esta reconstrucción estará dirigida por el historiador Esteve Riambau (Barcelona, 1955), autor de cuatro libros sobre Welles y antiguo director de la Filmoteca de Catalunya.

Para el proyecto, se empleará el guion original de Welles como punto de partida y los materiales originales que se conservan actualmente en la Filmoteca Española, la Cinémathèque Française, Cinecittà y el Filmmuseum München.

La Filmoteca Española conserva 50.000 metros de película de 16 mm y 35 mm que fueron adquiridos en 1991, junto con los derechos de todos los materiales existentes, para fines culturales y de investigación de la película.

La Cinémathèque Française conserva unos ochenta minutos de positivos en 35 mm que se exhibieron en el Festival de Cannes de 1986 y se presentaron en el marco de la retrospectiva que, a finales de 2025, acompañó la exposición 'My name is Orson Welles'.

La Cineteca Nazionale de Italia digitalizará los 50.000 metros de negativo de la película que Oja Kodar recuperó en 2017 y que antes estaban custodiados por el montador Mauro Bonanni en Cinecittà.

Por su parte, el Filmmuseum conserva en su colección dedicada a Orson Welles copias de trabajo, negativos, fragmentos, cintas, vídeos y documentos en papel de las últimas películas de Orson Welles, entre los que se incluyen también materiales relacionados con el proyecto de 'Don Quijote'.

La totalidad de estos materiales se reunirán próximamente en Madrid, donde Esteve Riambau procederá a su estudio y comparación con las más de mil páginas de secuencias del guion localizadas.

El material resultante, fruto de una película que Welles no sólo dejó inacabada, sino que llegó a tener tres versiones distintas, será exhibido en festivales y cinematecas sin ningún ánimo de lucro, según ha informado el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Así, la película que Welles llamaba "Il mio bambino" y a la que siguió aportando cambios hasta 1982, contará finalmente con un resultado "absolutamente respetuoso con la voluntad del autor", ha destacado Cultura.