Chris Isaak: "Tocar solo por dinero sería tan trágico como hacer el amor por dinero"

Sigue un ritmo de giras constante. ¿Esta es una ocupación glamourosa, mágica o simplemente un oficio?

Es una profesión que haría incluso aunque no me pagaran. Estaría igualmente tocando cada día. Tocar solo por dinero sería tan trágico como hacer el amor por dinero. Yo ni sé lo que me van a pagar cuando salgo de gira, es lo último que ocupa mi cabeza. Quizá porque crecí sin un duro y porque no tengo hábitos caros. No tengo yate, ni un coche deportivo, ni me he casado tres veces, con lo cual deba pagar pensiones alimenticias. Y no tomo drogas. Vivo la mitad del tiempo en California y la otra en Nashville, donde estoy ahora. Aquí no hay surf, pero sí muchos guitarristas. Tengo una casa bonita, pero en un barrio de clase media. Voy yo mismo al super y cuando voy a cortarme el pelo no pago 300 dólares, sino 12. Gasto poco. Mi foco es la música, la música, la música.

Su primer álbum, ‘Silvertone’ (1985), llamó la atención por su estética ‘retro’ y por canciones sencillas e hipnóticas como ‘Dancin’’, que se basaba en un único acorde.

Recuerdo cuando la escribí, en San Francisco. Estaba en la ducha, cantando, siguiendo un ritmo con las manos y cantando lo de “keep on dancin’”, nada más que eso, y pensé: “esta melodía está bien”. Salí de la ducha, puse la grabadora y la grabé. Tienes razón, a la gente que quiere aprender a tocar le digo que aquí tiene un ejemplo de canción de un solo acorde. Es todo lo que necesitas.

La mayoría de sus canciones hablan de amor. ¿Es más fácil o difícil escribir una cuando tienes cierta edad?

Es un poco diferente, porque a medida que maduras has pasado por situaciones que te dan otra perspectiva. ¿Cómo no vas a tenerla a los 60 y tantos, respecto a los 25? A menos que no hayas aprendido nada, claro. Tienes conciencia de la mortalidad y añades eso a la canción. Ahora estoy escribiendo canciones y siguen siendo de amor, y eso es porque, aunque ganar dinero es genial, eso no te da la felicidad. Encuentra un amante que te quede como un guante. Se trata de eso. Amor, amor, amor. Los últimos versos de esa canción nueva dicen que, en 10.000 años, cuando te hayas convertido en un fantasma, un santo o un ángel, mirando hacia atrás, te darás cuenta de que lo más importante de este mundo es el amor.

En su repertorio hay canciones de éxito como ‘Blue hotel’, ‘Baby did a bad bad thing’ o, sobre todo, ‘Wicked game’, que David Lynch incluyó en la banda sonora de 'Corazón salvaje' (1990) y que actualmente es, como mucha diferencia, su composición más escuchada. ¿Es incómodo tener una canción que oscurezca a las demás?

No, es como tener una tarjeta de presentación. Me permite llegar a un público más amplio y tocar para mucha gente que piensa: "Ah, conozco esa canción, iré a verlo". Pero en los conciertos también toco temas más raros, y que la gente diga: “nunca pensé que tocaría esta canción en vivo”. Pero no me pasa como a Los Lobos, un grupo que adoro, y del que todo el mundo quiere oír ‘La bamba’, un tema que ellos no compusieron, cuando tienen composiciones propias preciosas. En mi caso, mis ‘hits’ me representan. Tengo suerte.

También canta a Roy Orbison y a Elvis Presley.

Amo esa música y me divierte cantar esas canciones, mientras pueda llegar a las notas altas.

Entre sus influencias están aparentemente Simon & Garfunkel. ¿En qué sentido?

Los escuché mucho cuando era un crío y me fijaba en su composición, sus armonías vocales y la simplicidad de su música, que a veces podía resultar muy compleja. Paul Simon es un musico extraordinario y un guitarrista además de compositor. ‘The sound of silence’ tiene una melodía perfecta. Cuando yo empezaba, era solo yo con la guitarra acústica y podía sonar un poco como Paul Simon, y eso me emocionaba. Cuando estás solo con la guitarra en tu habitación, no suenas como Fleetwood Mac.

En su banda hay un nuevo guitarrista, J. D. Simo, que reemplaza a Hershel Yatovitz, que tocó con usted durante tres décadas. ¿Qué cualidades tiene para haberlo elegido?

Si piensas en una película de cowboys, J. D. sería un pistolero, el más rápido del pueblo. Tiene mucha energía y siempre sonríe y está listo para tocar, y si en un concierto se me ocurre tocar una canción imprevista, él está ahí, cubriéndome. Es muy divertido y además sabe cantar, aunque tienes que insistirle, porque es un poco tímido y se ve más como guitarrista que como cantante.

Ha hablado de canciones nuevas. No publica un álbum con material original desde ‘First comes the night’ (2015). ¿Hay algo en camino?

Creo que sí. Tengo una pizarra en blanco y escribo letras y títulos de canciones. Tengo siete listas, y supongo que debería tener doce antes de ir al estudio. Toco la guitarra, escribo y cuando me tomo un descanso, hago caricaturas. Estoy haciendo muchas de perros y de Papá Noel, porque tengo esa canción navideña llamada ‘Dogs love Christmas too’, que se incluirá en un libro infantil, y estoy haciendo las ilustraciones.

Sus conciertos en España coinciden con un aniversario suyo bastante imponente, el 70º, el próximo viernes, día de su actuación en Bilbao y víspera del de Barcelona. ¿Cómo se lo toma?

Bueno, llega un punto en que los cumpleaños no te incomodan, sino que te alegras de que hayan llegado. Muchos amigos ya no están. Hace poco falleció Raul Malo, de The Mavericks. Se fue David Bowie, con quien conversé una vez entre bambalinas. Te das cuenta de que este es un viaje corto. Pero estoy feliz. Ahora estoy en el salón de mi casa y lo que veo es una batería montada en la esquina, un micrófono en medio de la habitación, una mesa de mezclas, un amplificador Ampeg, una guitarra Silvertone... Mi vida es la música y la amo. Y tengo una maleta aquí en medio, en la que trato de meter la menor ropa posible para no cargar demasiado. Estoy muy ansioso por viajar y tocar.

Paul Simon sigue, y Bob Dylan, y los Rolling Stones, más allá de los 80.

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Soy afortunado por tener buena salud. No he fumado un cigarrillo en mi vida. Nunca me he drogado, no he tomado ni una pastilla, y trabajo cada día. Levanto pesas y corro. Si te cuidas, a largo plazo se nota.