Antonio Barahona, artista: "La pintura necesita un tiempo de ejecución y reflexión, hoy en día es un acto de resistencia"

Antonio Barahona (Sevilla, 1984) ha vivido la pintura desde niño. Su padre, Manuel Barahona, también es pintor, al igual que su hermana mayor y su abuelo. En su casa nunca tuvo que anunciar que quería ser artista, ya que creció rodeado en un ambiente artístico de óleos y revistas de arte especializadas, por lo que esta vocación le surgió, como explica él, de manera “inconsciente”.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y ganador de premios como el Paul Ricard o el Premio Nacional de Pintura José Arpa, Barahona ha hecho exposiciones individuales en Barcelona, León y Sevilla, así como muestras colectivas en Londres, Oslo y Ámsterdam, entre otros. Ahora, vuelve a Barcelona con ‘ÍNDEX BLAU’, una exposición en la Sala Parés que se podrá visitar hasta el 12 de septiembre de 2026.

La muestra, que utiliza el azul como hilo conductor en referencia al color del Mediterráneo como unión de las raíces andaluzas y catalanas, busca plasmar la calma, la reflexión y un tiempo lento frente a una vida acelerada llena de estímulos. “La muestra es un archivo de azules, de recuerdos inventados. Las imágenes son construcciones mías, y es un imaginario colectivo de la cultura mediterránea”, afirma el pintor.

La luz del mar, la arquitectura, la vegetación o la forma de habitar los espacios son algunas de las similitudes que Barahona encuentra entre los territorios de Cataluña y Andalucía. Mediante interiores, patios y espacios, la exposición pretende aunar a ambas culturas con una idea de vida pausada que invita a la reflexión: “Quiero que los visitantes revisen de dónde venimos, quiénes somos, quiénes podemos ser y qué cabe en el futuro de la cultura que nos define”.

"Quiero reivindicar una Andalucía que ríe sin escándalo, que es capaz de tener la inteligencia y la flexibilidad de amoldarse a los tiempos y que puede llevar una vida amable sin ese folclore tan exacerbado"

Su tierra, Andalucía, suele asociarse a unas costumbres arraigadas en el folclore típico del flamenco, con estampados de lunares, ferias y humor. Sin embargo, la pintura de Barahona huye de estos tópicos. “Quiero reivindicar una Andalucía que ríe sin escándalo, que es capaz de tener la inteligencia y la flexibilidad de amoldarse a los tiempos y que puede llevar una vida amable sin ese folclore tan exacerbado”, explica. Para ello, recurre a un costumbrismo andaluz de patios traseros, espacios íntimos, lugares donde se comparte vida y con plantas y macetas, que suponen “pequeñas cápsulas de naturaleza”: “Estos lugares rezuman una poesía y una permanencia del tiempo que siempre me ha seducido mucho”.

Barahona, frente a la velocidad de la tecnología de hoy en día, pinta con la intención de hacer “una desaceleración perceptiva forzada”, ya que opina que la pintura puede ser una forma de resistencia frente a la rapidez de la vida moderna: “La pintura necesita un tiempo de ejecución, de percepción y de reflexión, y desde luego no se puede percibir en un móvil, así que una exposición hoy en día es un acto de resistencia”.

"Me atrae la belleza de lo cotidiano, el hecho de que no hay que buscar grandes elementos para pintar porque con lo más mínimo ya puedes hablar del mundo. Me gusta apoyarme en esa idea de que en lo pequeño, en ese microcosmos, puedes notar lo grande"

Utilizar una pintura figurativa, naturalista y costumbrista ha provocado que en algunos círculos artísticos no se le considere como un pintor contemporáneo, pero es algo que no le preocupa: “Mi objetivo no es pasar por la línea oficial de los pintores contemporáneos, sino buscar mi propia felicidad a la hora de pintar”. Son precisamente esos momentos insignificantes de la vida los que le llaman: “Me atrae la belleza de lo cotidiano, el hecho de que no hay que buscar grandes elementos para pintar porque con lo más mínimo ya puedes hablar del mundo. Me gusta apoyarme en esa idea de que en lo pequeño, en ese microcosmos, puedes notar lo grande”.

Antonio Barahona es consciente de que existe un debate internacional sobre de qué se debe hablar en la pintura o de cuál debería ser el mensaje que se transmita, pero él tiene claro cuál es su intención: “No he venido a gritarle a nadie. Mi pintura es positiva, así que a mí lo que me gustaría es hacer el mundo mejor, más amable y bonito, y dejar cosas bellas. Es decir, un derecho a la belleza por encima de todo”.

'Índex blau' de Antonio Barahona / Antonio Barahona

Relevo generacional de la Sala Parés

El empresario Jaume Sabater, cofundador y CEO de Stoneweg, empresa internacional de inversión que combina los activos inmobiliarios con los proyectos culturales, acaba de sumarse a la dirección de la Sala Parés al adquirir una participación mayoritaria.

Con la entrada de Sabater, la Sala Parés resuelve el problema del relevo generacional, ya que no había una sucesión futura para el director actual, Joan Anton Maragall. Gracias a Sabater, la galería de arte podrá continuar reafirmando un proyecto arraigado a la vida artística de Barcelona que quiere mostrar la creación artística del país internacionalmente.

Con este relevo, la Sala Parés llegará con un proyecto de futuro sólido en 2027, cuando cumplirá su 150 aniversario. Sabater mantendrá las líneas de trabajo actuales de la galería, y lo hará con un ambicioso programa de exposiciones, conferencias, presentaciones y conciertos.