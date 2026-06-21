Entre el ‘reel’ y el ‘influmierder’: los artistas están hartos

¿Cómo se proyecta hoy la música? Tenemos al artista mostrando su vida feliz en las redes: todo es ‘engagement’ con el ‘fandom’, postureo risueño y muchos corazones que brotan como explosiones de confeti. Pero si rascas un poco topas con la cara B de la historia, con el cansancio, el desconcierto y el escepticismo. Pudimos constatarlo esta semana pasada en una mesa redonda de Fonograma, jornadas organizadas en Casa Montjuïc por la APECAT (la asociación catalana de productores y editores fonográficos y videográficos), sobre la música y el paradigma digital.

Lo interesante es que quienes hablaron en aquel sofá (en el acto titulado ‘Viral o invisible: entre el arte, la ansiedad y la economía del algoritmo’) no eran figuras del ‘underground’ que volcaran su secular rabia contra el sistema, sino dos cantantes a las que les deben ir bien las cosas, Zahara y Queralt Lahoz. Pero fue abrir la boca y comenzar a soltar sapos y culebras. La jienense, confesando su confusión ante unas reglas de juego opacas y cambiantes. La de Santa Coloma, porque su oficio es, subrayó, el de cantante y artista, y no el de ‘influmierder’.

Ahora mandan los ‘reels’ en los que una frase llamativa que has soltado en un estudio de radio se selecciona y encapsula, por la misma emisora, que la lanza luego a las redes, fuera de contexto, buscando la escandalera. Y como añadió Leo Espluga (filósofo y dramaturgo), eso no significa que tu disco se vaya a escuchar más: es difusión banal, ruido. El resultado es que, por ejemplo, este año, en el Primavera Sound, muchos artistas dijeron no a las entrevistas, como apuntó Clara Narvión (codirectora de Radio Primavera Sound). En efecto, cada vez se anda más con pies de plomo cuando te plantan un micro delante, y de ahí salen entrevistas planas, sosas y predecibles. Felicidades a todos por hacerlo posible.

Zahara y Queralt Lahoz hablaron de los festivales que seleccionan los artistas a partir de su número de ‘followers’ (un error: se pueden tener muchos oyentes en Spotify y luego no llenar una sala), pero el momento más sorprendente fue cuando, a propósito de la prensa musical (y de las montañas de “entrevistas basura” que, al parecer, llenan su día a día), dijeron echar en falta más críticas negativas, dado que hoy, remarcaron, domina “el buenismo” para evitar choques con los fans. ¿Seguro que es lo que deseáis? ¿Críticas duras de vuestros discos? Bueno, cuando uno tiene delante un micro o una cámara, su discurso cambia, y ante una grada llena de público, también.