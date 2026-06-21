Ni ‘Avatar’ ni ‘Star Wars’: la película más cara jamás realizada costó casi 575 millones y se estrenó en 2022

Durante más de una década, el récord de la película más cara de la historia estuvo a manos de 'Star Wars: El despertar de la Fuerza'. El film estrenado por Disney en 2015 tuvo un coste de producción de 638,9 millones de dólares (más de 557 milones de euros), una cifra casi inalcanzable incluso para los estándares de Hollywood.

Sin embargo, este récord ahora lo ostenta otro título. Según informaciones recogidas por la revista 'Fortune' a partir de documentos fuinancieros presentados en Reino Unido, la productora Universal Pictures gastó un total de 658,8 millones de dólares (casi 575 millones de euros) en una película estrenada en 2022, también de una saga muy famosa, convirtiéndose en la producción cinematográfica más cara jamás realizada.

Franquicia histórica

'Jurassic World Dominion' es la tercera entrega de la trilogía 'Jurassic World' y la sexta película de la franquicia iniciada por 'Jurassic Park' en 1993. La producción de la nueva saga fue protagonizada por actores como Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum.

La cifra revelada por la revista procede de los estados financieros de Arcadia Pictures, la sociedad creada por Universal Pictures en Reino Unido para gestionar la producción de la película. Este tipo de empresas son habituales en la industria cinematográfica británica, ya que permiten a los estudios acceder a los incentivos fiscales que ofrece el Gobierno para atraer rodajes internacionales.

Desde 2020 hasta 2022

La película comenzó a rodarse en 2020, en pleno estallido de la pandemia del Covid-19, una circunstancia que dispró los costes de producción. Universal tuvo que paralizar temporalmente el proyecto y aplicar protocolos sanitarios cuando retomaron las grabaciones. Por esto, el estreno de la película se retrasó un año entero, hasta junio de 2022.

Según la revista, mantener la maquinaria de una producción de estas dimensiones durante meses de inactividad supuso un importante desembolso económico. El estudio tuvo que seguir pagando instalaciones, equipos alquilados y personal para garantizar que la cinta pudiera reanudarse una vez levantadas las restricciones sanitarias.

Además, durante la cuarentena, los protagonistas tuvieron que alojarse durante meses en el hotel Langley, un establecimiento exclusivo cerca de los estudios Pinewood, en el Reino Unido. Las habitaciones superaban los 600 dólares (poco más de 500 euros) por noche, un coste que repercutió también en el presupuesto final.

Gastos y beneficios

De esta forma, Universal desembolsó 36,2 millones de dólares (31,5 millones de euros) solo en salarios, con una media de 454 empleados mensuales en nómina. Sin embargo, gracias al programa británica de incentivos audiovisuales, el estudio recibió reembolsos de 127,8 millones de dólares (más de 111 millones de euros), lo que redujo el coste neto de la película a 531 millones de dólares (463,2 millones de euros aproximadamente).

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Los protagonistas de la película 'Jurassic World Dominion'. / John Wilson/Universal Pictures and Amblin Entertainment / EPC_EXTERNAS

Pese a las altísimas cifras de gastos de producción, la película recaudó cerca de 1.000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. No obstante, la mayor rentabilidad llegó a través de otras fuentes de negocio como las ventas domésticas, las plataformas de 'streaming' y la comercialización de productos derivados del film.