Habla por primera vez la hermana de la fundadora de 'Jot Down': "Es una pionera que supo utilizar la debilidad de los hombres"

¿Le ha gustado ‘La bola’? «Lo tengo, pero aún no lo he leído. Me escribió el autor Daniel Verdú, por si quería hablar para el libro, y no le contesté. Nunca antes me había manifestado sobre mi hermana en público». Habla Claudia Marhuenda Irastorza, doctora nativa de Santa Pola, jefa de Cirugía Pediátrica en el hospital mallorquín de Son Espases, con consulta en la clínica Juaneda y profesora en la Universitat de les Illes Balears, la mayor de sus hermanos. «Mi hermana, a la que quería, que también estaba empadronada en Palma a través de mí y con la que aspirábamos a vivir en una casa con dos pisos, para que pudiéramos estar juntas pero separadas» es María Jesús Marhuenda, fallecida en 2022. Con el ‘nom de guerre’ de Mar de Marchis y múltiples identidades superpuestas, creó en 2011 junto a Ángel L. Fernández la revista ‘Jot Down’, el artefacto cultural más significativo del siglo en España. Los entrecomillados proceden de dos conversaciones mantenidas el pasado viernes por la tarde.

Revista 'Jot Down' / .

¿Qué piensa la familia Marhuenda de ‘La bola’? «La familia no ha colaborado con Verdú en ‘La bola’. No soy quién para hablar por ellos, pero los tres hijos de mi hermana no quieren saber nada y les ha molestado el libro, dicen que ‘nos remueve muchas cosas’. Están tristes. Mi hermano lo ha leído y asegura que no es tan terrible como ellos se piensan. Por lo visto en la polémica que se ha creado, los hombres solo atienden al físico de las mujeres, aunque no quiero generalizar».

¿Se refiere a las tretas incluso sexuales que empleaba su hermana para captar a colaboradores de ‘Jot Down’? «Mi hermana fue una pionera muy inteligente, que vivía en un pueblo de la provincia de Alicante. Hoy se habla a bombo y platillo de sus métodos, pero supo utilizar la debilidad de los hombres para conseguir cosas. A las mujeres nos cuesta mucho más llegar a las mismas cotas con las mismas capacidades, y creo que aquí puedo hablar por propia experiencia en mi carrera. Para mi hermana fue un medio para llegar a un fin, partiendo desde cero. Ya me gustaría a mí haberlo sabido utilizar».

¿Pero le parece bien? «No la juzgo, mi hermana fue una persona con altas capacidades, que no podía estudiar una carrera porque se aburría, y que supo obtener cosas de los hombres mediante la adulación. Todos querían conocerla en persona, pero tenía complejos físicos por su situación y adoptó esta estrategia, internet fue su tabla de salvación. El resultado fue ‘Jot Down’, amaba la revista».

" A las mujeres nos cuesta mucho más llegar a las mismas cotas con las mismas capacidades"

¿No aprobará usted desde su cargo que se fabulen currículos engañosos para conseguir un objetivo? «La gente que vive en las redes se dedica a falsificar su identidad y a distorsionar la realidad que les rodea. De nuevo, mi hermana se adelantó a los tiempos, con un objetivo cultural. Tiene un mérito tremendo».

¿Y enviar fotos eróticas de otra mujer? «No he visto las fotos de la famosa Amalia, pero mi hermana se dedicó durante un tiempo a la fotografía, y logró unas imágenes magníficas. Es muy posible que el aspecto artístico de las que ahora crean revuelo predomine sobre otra intención, mi hermano dice que no son para tanto».

¿Hay fotos reales de su hermana? «No le gustaba que la fotografiaran, siempre me decía que parara. Hay una imagen excelente tomada en Roma, en blanco y negro. Otras, que nos hicimos las dos juntas durante un viaje a Menorca. Ella no querría que se publicaran».

¿Su hermana estuvo enferma? «No creo que pueda llamarse enferma mental, una expresión que desagrada a sus familiares, a una persona que ha padecido una depresión profunda. Es una enfermedad que puede sufrir cualquiera, como un cáncer, y en su caso resultó en una agorafobia. Atravesó una época oscura en su vida, durante la cual solo se relacionaba con nosotros, con su familia. Después lo superó por completo, afortunadamente».

¿Cómo se comunicaba su hermana? «Fundamentalmente por WhatsApp y por redes. También mantenía largas conversaciones por teléfono. Tenía una voz muy agradable, era ingeniosa y con sentido del humor».

¿Hablamos de un humor seco y cortante? «Hablamos de un humor chispeante y a veces irónico, de una mujer divertida porque era superinteligente. La ingresaron en Roma por la covid, e iba contando en Twitter las distintas fases del proceso, hasta el punto de que ganó un premio al mejor hilo».

La hermana de la creadora de ‘Jot Down’ tiene un ejemplar de ‘La bola’, pero «todavía no lo he leído ni contesté a Verdú cuando me escribió para que hablara». / .

¿Jugó usted un papel decisivo en los últimos tiempos de Mar de Marchis? «Cuando mi hermana sufre un accidente cerebrovascular en Roma, se hallaba en la etapa más feliz de su vida aunque un poco saturada de la ciudad. Ella venía bastante a visitarme en verano, y se quedaba un par de meses conmigo en Mallorca. Tras el ictus, pagamos el traslado desde la capital italiana y la ingresamos en Son Espases. Tomé decisiones sobre los procesos quirúrgicos adecuados. Falleció en la isla, siempre me llamó ‘Nena’ aunque yo era la mayor, a ella la llamábamos ‘Chus’».

¿No debería estar más enfadada, vista la marimorena que se ha suscitado entre la intelectualidad madrileña? «No lo he vivido de primera mano, solo de rebote. Tampoco utilizo redes, por lo que todo me llega amortiguado. He leído el artículo de Arcadi Espada, y ‘El pelotazo de La Bola’ de Luz Sánchez-Mellado, que había sido entrevistada en ‘Jot Down’».

¿Cómo ve a Mar de Marchis la mujer que la conoció mejor que nadie? «Enric González decía de mi hermana que tenía dos hemisferios cerebrales derechos, y puedo suscribirlo, yo que tengo dos hemisferios izquierdos. Tenía una inmensa capacidad creativa. ‘Jot Down’ fue un hijo para ella. Lo cuidaba y elegía todos los aspectos, los participantes y los temas. Solo se desentendía de los temas económicos y empresariales, que no le interesaban».

¿Mar de Marchis buscaba el poder? «Desde luego que no, y en cuanto al político puede descartarse de modo absoluto. Emprendía una iniciativa magníficamente, pero siempre que se tratara de propuestas artísticas. Era una cinéfila empedernida, que estableció una alianza con Filmin. Para la revista buscaba simplemente a personas que le gustara cómo escribían».

¿Mar de Marchis buscaba el dinero? «Solo con el objetivo de que ‘Jot Down’ funcionara mejor, para garantizar su continuidad. Por lo que sé, la mayoría de periodistas no viven sino que sobreviven, tienen que conformarse con contratos precarios. Por eso la idea de la revista me parecía una locura, mientras ella insistía en que ‘hay que hacerlo’, con sus entrevistas interminables y sus extensos reportajes».

¿Mar de Marchis explotaba la vanidad ajena, sobre todo la masculina? «Es lo que he leído».

"Con la frivolidad que se atribuye a mi hermana, Chus no hubiera sido capaz de crear 'Jot Down'"

¿En qué estaba metida su hermana cuando le sobrevino el ictus? «Estaba totalmente absorbida con la confección de un guion para una serie sobre la fundación de ‘Jot Down’. Trabajaba para el productor argentino Hugo Sigman en la casa madrileña de éste, ya habían vendido el proyecto a HBO. Para ella era un género nuevo, cambiaban los códigos de la escritura y tenían que adaptarle a un formato distinto los capítulos que iba aportando. Hasta dónde sé, la idea sigue adelante.

¿Dónde viviría hoy su hermana? «Quería instalarse en Mallorca, sin duda, el lugar adonde también llegué yo después de 23 años viviendo en Barcelona. Le encantaba el estilo de vida de la isla, disfrutaba al descubrir un nuevo restaurante que le habían recomendado sus amigos periodistas y artistas por ejemplo en Fornalutx, le fascinaba el mar. Vivo en una urbanización con piscina, y allí Chus hubiera sido feliz.

¿Qué contactos hizo su hermana en la Mallorca donde tenía previsto instalarse? «Uno de los mallorquines que mantuvo contactos con mi hermana fue Basilio Baltasar. La invitaba todos los años a la reuniones literarias que organizaba en Formentor, pero ella nunca asistió. El editor la había conocido personalmente en Roma, y habló con Verdú, pero me han dicho que en el libro no aparece».

¿Su hermana sigue viva para usted? «El año pasado, con mi hermana fallecida desde tres años atrás, recibo en casa una carta para el cribado de cáncer de colon. Voy a cumplimentarla y me dicen, ‘esta no es usted’. Era una cita para mi hermana, noté que me derrumbaba. Ha sido una pérdida y cuando falleció, hubo algún médico que me identificó. ‘Oye, no sabía que eras la hermana de la directora de ‘Jot Down’, he sido un fan de la revista desde siempre’».

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¿Por que ha hablado aquí? «Porque se ha destacado lo morboso, se ha enfocado la vida de mi hermana desde un prisma amarillo, se ha olvidado que con la frivolidad que se le atribuye, Chus no hubiera sido capaz de hacer lo que hizo, cuando ni siquiera era periodista. Hablo a pesar de que todo esto no servirá de nada porque, como dice la hija de mi hermana, ‘solo conseguirás que el libro se venda todavía más’».