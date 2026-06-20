El Sónar de los cambios culmina con la 'rave' desenfrenada de The Prodigy y un balance de 150.000 asistentes

Una detonación de techno-rave con espíritu punk, la del grupo británico The Prodigy, coronó este sábado por la noche la 33ª edición del Sónar, que a lo largo de la madrugada todavía acogió actuaciones como las de Modeselektor y Amelie Lens. El festival, marcado este año por diversas novedades operativas, como una dirección de estreno, la fusión de las jornadas diurnas y nocturnas en el recinto de Fira Gran Via, la emancipación del Sónar+D y el regreso del Sónar Kids, registró una asistencia de más de 150.000 personas sumando las distintas actividades desplegadas a lo largo de tres jornadas.

The Prodigy conmemora el 30º aniversario de 'Firestarter', el tema que hizo arder los festivales de rock en los años 90. Desde entonces, el grupo de Essex ha sufrido algunas mutaciones, la más destacada y trágica, la muerte de su 'frontman', Keith Flint, en 2019. Sin embargo, aunque no publica material nuevo desde 2018, no se puede decir que haya perdido capacidad de impacto.

Su regreso a Barcelona, tras nueve años de ausencia desde su debut en el Sónar, fue una exhibición de energía y brutalismo sonoro desde la canción de apertura, 'Omen', en un escenario SonarClub abarrotado, seguramente cerca del umbral de las 12.000 personas que contempla su aforo.

Generación ninguneada

Fue una bacanal de ritmos troceados, con la aparatosidad propia del 'big beat' noventero y con un factor punk, e incluso metal en algunos momentos, reforzado por la guitarra y el bajo. Liam Howlett, centrado en los teclados y las programaciones, puso el grueso de la artillería. Por su parte, Maxim, entre el canto y el 'beatboxing', se encargó de desplegar la narrativa y los eslóganes de canciones avasalladoras como 'Voodoo People', 'Poison' y la lapidaria 'Their Law'.

Las tres pertenecen al álbum de 1994 cuyo título aludía a la 'gilted generation' británica de la época, la "generación ninguneada", que exorcizaba su ira en 'raves' reprimidas por las fuerzas del orden. Otro de los pilares del concierto fue 'The Fat of the Land' (1997), del que sonaron algunos de los temas más celebrados, como 'Firestarter', con su tóxico 'riff' de guitarra acompañado por una lluvia de láseres, además de 'Smack My Bitch Up' y 'Breathe'.

El camino hacia The Prodigy lo preparó con coherencia Ático Corp. & R.I.P. Bestia, tándem de productores que en los años 90 reinterpretó el breakbeat desde Écija (Sevilla) y que envolvió el SonarClub con sus secuencias de estela "ciberdélica".

Antes, el público pudo disfrutar de la sesión de electrónica colorista y bastante imprevisible del dúo holandés Rolrolrol, con polirritmias, pinceladas de jazz y guiños a la ciencia ficción, derivada de su segundo álbum, 'Dinner'. También destacó el 'set' trapero de la alicantina Main Costa, marcado por los graves contundentes, los 'tempos' profundos y una literatura basada en la resignificación.

Deslizar que practica el feísmo no supone desmerecerla. Su lema existencial, reproducido en un cartel, es 'Ugly fuck better', junto a su variante 'Ugly trap better', y procedió a escenificarlo en un espectáculo deslenguado que incluyó a una acrobática bailarina de 'pole dance'.

Un cómputo distinto

La 33ª edición del Sónar concluyó con un balance de 150.000 asistentes, una cifra inferior a la de 2025, cuando alcanzó los 161.000, 7.000 más que en 2024. Sin embargo, la renovación del formato hace que las comparaciones sean poco útiles.

Así lo advirtieron los organizadores durante la presentación de esta edición hace un mes. El hecho de concentrar toda la actividad en un único recinto y ofrecer una misma entrada para las actividades de día y de noche modifica los cálculos, ya que anteriormente ambos programas funcionaban con entradas diferenciadas.

El Sónar tampoco ha desglosado en esta ocasión el número de asistentes por jornadas. La cifra global responde al conjunto de actividades de la Sónar Week, con más de 100 actuaciones, incluidas las del también multitudinario Off Sónar, celebrado en el Poble Espanyol.

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La organización únicamente ha detallado que el Sónar+D, estrenando su nueva sede en la Llotja de Mar, ha reunido a 4.000 personas en su 13ª edición. Asimismo, el festival ha comunicado que la próxima Sónar Week se celebrará en Barcelona los días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2027 y que este mismo sábado se abrió el registro para la preventa de abonos, que estarán disponibles a partir del lunes.