El Sónar de los cambios cierra su 33 edición con más de 150.000 asistentes

El Sónar 2026, el de los cambios y las novedades (dirección de estreno, fusión de las jornadas diurnas y nocturnas, emancipación del Sónar +D, el regreso del Sónar Kids...), cierra su 33 edición con más de 150.000 asistentes, según ha comunicado el festival esta tarde, justo cuando la Fira Gran Via abría sus puertas para una jornada maratoniana de música: 14 horas ininterrumpidas. El balance descubre, pues, una cifra inferior a la de 2025, que escaló, a pesar de la polémica alrededor del fondo proisraelí KKR (propietario de Superstruct Entertainment, la empresa que en 2018 adquirió el certamen barcelonés), hasta los 161.000 (7.000 más que en 2024), aunque la renovación del formato (un solo recinto, con una misma entrada para el día y la noche) hacen las comparaciones inviables.

Así, el Sónar no desglosa esta vez el número de asistentes, que responde a todas las actividades de la denominada Sónar Week, ni por días ni por programas. Tan solo especifica que el Sónar+D, con su flamante nuevo hogar (Llotja de Mar), ha reunido 4.000 personas y 200 participantes llegados de más de 20 países. El festival comunica también que la Sónar Week regresará a Barcelona el 17, 18, 19 y 20 de junio de 2027 y que esta noche se abre lel registro para la preventa de abonos, que estarán disponibles el lunes.