El regreso del Sónar Kids: el festival de las primeras veces y de las plantas que hacen música

El hormigón quemaba más que nunca este año. Y si de algo va sobrado el Parc del Fòrum es, precisamente, de hormigón. Este sábado, sin embargo, al final del macrorecinto barcelonés, tocando ya el mar, se hallaba una pequeña Galia, con un decorado totalmente distinto al gris cemento y con un ambiente que aspiraba a ser un oasis lleno de niños, si es que eso es posible. Radiante césped artificial, toldos, pérgolas y pulverizadores de agua para mitigar el sofoco que ha marcado el regreso más de 10 años después del Sónar Kids, el festival para las familias paralelo al Sónar. "Llevo olivas, patatas, fruta, crema solar...", enumeraba un padre ante la mirada de uno de los miembros de seguridad que custodiaban las puertas del Petit Amfiteatre del Fòrum, centro de la fiesta y exposición de carritos y carromatos varios de 11 horas a 20 h. El complemento estrella: los cascos aislantes.

Ambiente del público infantil en el Sónar Kids 2026, en el Parc del Fòrum de Barcelona. / Zowy Voeten

El resurgir de este espacio ha sido celebrado por el público, que en menos de tres semanas ha agotado las cerca de 1.300 entradas disponibles para esta edición. Una primera toma de contacto para saber si el formato despertaba interés, reconocía Miquel Trullols, director de comunicación del festival que acudía al Fòrum para acompañar a sus sobrinos tras una breve cabezadita. "Nos ha sorprendido a nosotros mismos, ha tenido una acogida espectacular y ha venido para quedarse. El año que viene ampliaremos la programación", explicaba, antes de deslizar que el Sónar Kids ha suscitado el interés de ayuntamientos de varias localidades catalanas para acogerlo en un futuro. También que, tras el fuego del debut en el Fòrum, estudiarán otras ubicaciones con espacios interiores.

Niños en el taller de 'plantas musicales' en el Sónar Kids 2026, el 20 de junio en el Fòrum. / Zowy Voeten

A eso de las 13 horas, La Sofy, la DJ argentina afincada en Barcelona autodenominada 'la funcionaria del perreo', avivaba el calor con ritmos ardientes mientras los organizadores se apuraban por multiplicar los muy demandados espacios de sombra. Un padre, viendo las operaciones, lo celebraba así: "Hombre, es el Sónar, no las fiestas de Sant Adrià". La Sofy, ELAN. y Stonzze, responsables de abrir el Sónar Kids, tendrán el honor de ser los protagonistas de las muchas primeras veces con la música electrónica que ahí se estaban produciendo. Más alejado, un niño que no pasaba del año, abría los ojos como platos al probar su primer helado.

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Por el escenario, centro neurálgico del Sónar Kids, pasaron después el dúo experimenta Rosin de Palo (batería, contrabajo y efectos varios), aunque la actividad se multiplicaba en una zona habilitada para los talleres. Ahí, estampaciones de camisetas, unos niños toqueteando tablas de mezclas y otros, sorprendidos, haciendo música a través de plantas. Sí, sí, cada una de ellas, conectada a través de cables con un ordenador que les asigna un sonido, actuaban como teclas y creaban una pieza. Caóticas, salvajes o, mejor dicho, experimentales primeras canciones. "Queríamos recuperar el Sónar Kids por esto, para educar a los niños, para que mamen cultura, música electrónica y creatividad digital", sentenciaba Trullols.