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El pódcast de EL PERIÓDICO | El Mundial lo tapa casi todo

Cristiano Ronaldo en el partido del Mundial 2026 entre Portugal y República Democrática del Congo

Cristiano Ronaldo en el partido del Mundial 2026 entre Portugal y República Democrática del Congo / RONALDO SCHEMIDT / AFP

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Sergi Mas

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Barcelona
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Hasta hoy sábado se han disputado 10 días del Mundial de fútbol. Una competición que tapa casi todo...

Contenido de audio de la playlist de Megaphone.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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