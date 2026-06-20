El pódcast de EL PERIÓDICO | El Mundial lo tapa casi todo

Hasta hoy sábado se han disputado 10 días del Mundial de fútbol. Una competición que tapa casi todo...

Contenido de audio de la playlist de Megaphone.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox , Spotify , Podimo , Google Pódcast , Amazon Podcasts o Apple Podcasts .