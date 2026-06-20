El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | El Mundial lo tapa casi todo
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Hasta hoy sábado se han disputado 10 días del Mundial de fútbol. Una competición que tapa casi todo...
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
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