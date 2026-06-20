Irene Cuevas, escritora: "Ahora ya sabemos que el cíborg es el fascismo"

Hidrogenesse tienen su disfraz de tigre e Irene Cuevas (1991), joven promesa de la novela renacida como cuentista, un pijama de leopardo. "Es disfraz, es piel también. Y puede ser armadura. Sirve para sobrevivir al mundo, para refugiarte de él", explica la escritora madrileña, a quien la imagen de una niña vestida de diminuto felino arrastró de la mano hasta los relatos salvajes, a ratos también tiernos, de 'Animal print' (Reservoir Books), su primer libro de narrativa breve. Aquella cría, recuerda, tenía algo que contarle, así que Cuevas no hizo más que pegar la oreja y escucharse a sí misma. "Lo que me tenía que contar es algo que me pasa a mí: ese llegar a una fiesta donde te sientes extraña con el resto de tus amigas porque estás empezando a sentir algo por ellas, algo distinto a la energía de grupo", explica.

En su primera novela, 'Un momento de ternura y de piedad', Cuevas fantaseaba entre notables dosis de humor negro con una afable asesina de ancianas que se acaba enamorando de una de las abuelas a las que debe matar, pero aquí endurece el gesto para ahondar en las identidades 'queer', seguir el incómodo rastro de una violación grupal y matar (simbólicamente) al patriarcado de un buen susto. "No es autoficción, pero yo siempre me he sentido un poco extraña, igual que estos personajes", desliza a propósito de unas protagonistas que esquivan serpientes, venden hamburguesas disfrazadas de oso y buscan su animal interior —también el exterior— en raves expiatorias y festines de techno en Berghain. "Están intentando encontrar su lugar en el mundo y como no lo consiguen tienen que habitarlo de otra manera, incluso transformarse en otra cosa para poder estar aquí y quedarse", reflexiona.

Irene Cuevas, fotografiada antes de la entrevista / Jordi Otix

En 'Gacelas o leones', por ejemplo, una hija se atreve a contarle a su padre que es lesbiana y el padre replica que entonces ha estado viviendo con alguien a quien no conocía. "Tú no te tienes enfrente. No vas a echar de menos a la persona que conocías", dice el progenitor. "¿Las identidades las conformamos nosotras mismas o quienes nos miran? ¿Eres un monstruo porque la sociedad te lo dice o porque eres un monstruo de verdad?", se pregunta ahora Cuevas, quien buscando la respuesta ha construido media docena de fábulas contemporáneas a partir de la mirada y la perspectiva. "Al final, cuando el otro te mira como tú te nombras es cuando existes; si solo te nombras tú no existes", sostiene.

Contra el desconcierto

De fondo, atravesando todos los relatos, una pulsión animal y salvaje que nace del desconcierto y la ansiedad contemporánea. "Vivmos en un momento en el que ha colisionado la sociedad y vemos que no hay futuro. Lo que nos iba a salvar, aquello que nos vendieron como futuro tecnológico, ya vemos que no. Hace unos años lo cíborg era lo guay, el no va más, pero ahora ya sabemos que el cíborg es el fascismo", explica. Ante eso, defiende, se impone un vuelta a las raíces, un retorno a la esencia. "Estamos yendo otra vez a los instintos primarios, a lo más básico, quizá incluso también para encontrar ternura, amor y cariño, emociones básicas que hemos perdido en este mundo belicista", razona.

Estamos yendo otra vez a los instintos primarios, a lo más básico, quizá incluso también para encontrar ternura, amor y cariño, emociones básicas que hemos perdido en este mundo belicista"

Curtida como escritora en el interior de un hipotético triángulo formado por la violencia y la poesía de las cuentistas latinoamericanas, el extrañamiento de las europeas y la pasión por fabular de las estadounidenses, Cuevas hinca la rodilla ante Arelis Uribe, Herta Müller y Lucia Berlin, por citar solo tres, y se levanta solo para reconocer que ha escrito buena parte de 'Animal print' bailando. Tal como suena. "El techno para mí sería el nuevo punk", resume.

El ritmo como refugio, la música como forma de expresión. "En ese baile, en esa mezcla de cuerpos, encuentran un lugar donde estar a salvo", asegura sobre la fiesta que les monta a sus protagonistas para aligerar el peso de la culpa con la que cargan como testigos accidentales de una violación múltiple. "Son solo espectadoras de eso, no han actuado porque no han podido hacer nada, pero depende de qué persona seas, leyendo el libro las enjuicias o no. Eso habla mucho de cómo somos como sociedad. Al final, todos estamos siendo espectadores de este mundo súper machista, cruel y muy bélico, y creemos que no podemos hacer nada", detalla.