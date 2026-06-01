"Yo era un hombre de más de 40 con una erección de viernes noche que quería ser deseado": Lee el primer capítulo de 'Gay Bar'

«Aquí empieza a oler a polla…». Sus palabras sobrevolaron la oscuridad pegajosa. Los demás hombres se reían quedamente. No sabía muy bien cómo había llegado a su círculo. La sala estaba atestada como una pista de coches de choque, yo ya no estaba al volante, las colisiones me desplazaban. Igual era lo que iba buscando. Pero no entendía bien cómo estos hombres formaban un grupo. Sus cuerpos rodeaban su territorio, como si estuvieran en el patio de un colegio o de una cárcel. Si me hubiera encontrado a unos hombres así en otro sitio, habría apartado la vista y comenzado a tartamudear. Y eso hacía, pero ellos se reían, me tocaban.

«Vaya culazo que tienes, tío», decía el más joven y rubio, quizá con acento irlandés. Tanto si merecía el piropo como si no, lo aceptaría. Proyectaría el culo que él deseaba. Lo haría tensándolo solo un poco. «O me lo das o me la chupas», continuó el rubio, obligándome a ponerme de rodillas, mientras el círculo se cerraba a mi alrededor. Algún otro comentó: «Venga, chúpasela, te va a gustar, es el que la tiene más grande», como un abusón benevolente.

Entonces, con una especie de elegancia brutal, el grupo se abrió como la hoja de una navaja. Y entonces: «Aquí empieza a oler a polla…». El registro de la voz era al mismo tiempo el de una reina y de un matón, una frase casi cantarina, una forma obscena de decir allá vamos… y se alejó con su portador, dejándome de rodillas frente al rubio. Es posible que la habitación oliera a polla. A máquina de humo o a nitritos, a cerveza derramada sobre puños grandes, a aliento de fumador, a la colonia vagamente cítrica de algún tío, a los asientos de vinilo lavados con lejía. Apestaba a masculinidad tóxica.

Un bar gay en el Soho de Londres. / EPC

Olía a la piel sudada de los ingleses blancos, como ropa húmeda tendida un día sin viento. Sobre nuestras cabezas, el techo vibraba bajo el paso de los trenes. Hacía retumbar la pared negra que dividía la habitación en diagonal, un horizonte falso que prometía alguien mejor pero fuera de tu alcance.

Un cartel proclamaba que era una noche exclusiva para hombres junto al nombre del evento, Brüt, con una tipografía mecánica que denotaba una definición de género ya de por sí rígida. Los hombres merodeaban en chándal, habitaban o interpretaban cuerpos de clase obrera. Pensé que más me valía no hablar. Mi acento es demasiado ambiguo, atlántico e impreciso, y lastimero.

Los clientes heteros habían invadido nuestro territorio alegremente como una panda de desconocidos que se plantan en tu casa al final de una fiesta. El New York Times lo plasmaba así: «¿Cómo de “gay” debería ser un bar gay?»

Aquí había que ser uniforme. Lo único que debía distinguirte era una erección del tamaño del mando de la tele. El único corte de pelo posible era rapado o degradado. Había tipos vestidos de cuero, pero el grupo con el que me había topado lucía el uniforme de las viviendas sociales: polos con el cuello levantado, zapatillas blancas, gorra blanca. Se me pasó por la cabeza que estaba jugando con hombres que imitaban a actores porno haciéndose pasar por tipos duros.

Veía en ellos a unos tipos que campaban a sus anchas en sus dominios, que eran depravados y turbios, mientras que yo solo pasaba por allí. Entonces lo entendí: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo era un hombre de más de cuarenta años con una erección de viernes noche que quería ser deseado en la oscuridad.

Un local de fiesta gay en la capital británica. / EPC

No había acabado ahí porque me sintiera solo, había llegado con mi pareja, Famous Blue Raincoat. Llevábamos años viviendo juntos. «Puede que resulte difícil entender por qué dos hombres que son felices juntos se arriesguen a acudir a estos sitios donde la atmósfera del grupo tiende a separarlos», escribió Gordon Westwood, un seudónimo, en su libro de 1952 'Society and the Homosexual' (La sociedad y el homosexual). El autor tenía la impresión de que para las parejas de hombres estos eran los únicos espacios de encuentro disponibles. Para los homosexuales, «esos sitios son como un hogar, por patético que parezca». Pero esos eran otros tiempos.

Yo no había terminado en The Bar por la falta de comprensión de la sociedad. Durante todo el siglo xx, los bares, cafeterías y clubes de Londres serían tomados —«seleccionados», usando el término de Westwood— por una clientela homosexual. Los lugares de encuentro no oficiales podían ser tan discretos que otros clientes quizá no se enterarían y, a veces, tan descarados que la orquesta tocaba una pieza en honor de un hombre especialmente atractivo cuando entrara.

Los proto gais se segregaban por clase, igual que todos los demás, y acudían bien al bar exclusivo en el sótano del Ritz o bien al antro del East End o, en el caso de hombres privilegiados con ganas de marcha, se movían entre ambos mundos. En esta difusa red de espacios comerciales, la clientela se toleraba en gran medida porque atraía el negocio (Matt Houlbrook, una autoridad en la historia queer de Londres, señala: «El penique rosa era un mercado lucrativo al alza, lo que dejaba en manos de la explotación ese “hogar” que buscaban»). Ahora se nos ofrecían unos servicios más específicos: The Bar estaba diseñado para una demografía de sátiros homosexuales masc-presenting.

El libro combina recreación histórica, lecturas, anécdotas eróticas y análisis político. / EPC

El acero, el ladrillo y las abultadas tuberías vistas lo identificaban como un territorio varonil. Las referencias disco en la lista del DJ me hicieron pensar en la novela de Andrew Holleran de 1978 'Dancer from the Dance', en la que un grupo de gais hedonistas pululan por almacenes ruinosos, fábricas abandonadas y embarcaderos decrépitos. «Somos fantasmas», dice el narrador.

En 1918 el británico Wilfred Owen, poeta de la guerra, escribió acerca de sus merodeos por los muelles del río Támesis, donde «Soy la sombra que allí camina». El último verso del mismo poema —«Yo yazco con otro fantasma»— podría hacer referencia a los soldados en las trincheras, pero debe aludir a los hombres cachondos que se mueven así, entonces y hoy, como fantasmas, con un caminar lento, lo opuesto a la gente que vuelve del trabajo a toda velocidad y no se estrella de milagro. El cruiser deambula con el propósito de entablar contacto. Es un paseo que abarca un territorio más amplio, poblado de hombres más atractivos.

Me topé con un comentario online de un tipo joven y woke que expresaba su preocupación porque los hombres cis gais eran el tipo de queer más validado culturalmente

Yo estaba decidido a sumarme a esos pasos. No había subido al piso de arriba para convertirme en otro fantasma. Salimos para follar. Hay noches en las que Famous y yo intuimos que vamos a terminar en un sitio así sin necesidad de hablarlo. Salimos porque estamos sedientos. Salimos para experimentar una vez más la emoción de la persecución. Queremos estar en una habitación llena de penes donde cada uno contenga una posibilidad explícita, queremos ser tomados, evocando esas desfasadas siglas queer, TBH, «to be had». Esa frase proyecta hacia el futuro pero mirando al pasado con cariño, recordando la conquista y alardeando de ella después. Aunque podría estar en casa, mirando una cuadrícula llena de torsos TBH en mi teléfono. Salimos por el aroma. Algunas noches huelen a lío.

Cuando cae la oscuridad la ciudad acarrea el olor de todos sus habitantes entremezclados. Salimos por la dopamina. Hay noches que tienen un pulso audible, por eso bailamos. Entonces pensé en dos versos de Paul Verlaine: «[…] para mi perdición, en ellos nado y vuelo / en su sudor, en su aliento y en su baile».9 No estábamos bailando exactamente, pero el DJ elegía te mas que nos propulsaban, siseantes y machacones. Me puse la gorra hacia atrás para que la visera no me impidiera el acceso a la polla del rubio. Quería mostrar mi compromiso con la escena comiéndosela hasta la base. El prepucio pálido estaba retraído.

Tras la euforia de la borrachera o el frenesí del baile, los bares gais han sido durante mucho tiempo un lugar de solidaridad y expresión sexual, donde una clientela marginada podía reunirse, refugiarse, sentir pertenencia y existir. Pero ya apenas quedan en los centros urbanos, una demolición cultural que lleva a Atherton Lin a preguntarse: ¿qué eran los bares gais? / EPC

Habían exagerado con él, pero aun así me pareció un pene precioso. Estaba encantado consigo mismo, como un niño pequeño que mira con orgullo la construcción que acaba de derribar. Me abalancé sobre él, un acto que se anticipaba a la decisión. Extendí el brazo hacia el lado, hacia uno de los que miraban, pensando: ya que estamos por qué no agarro otra polla. Toqué algo que recordaba una coliflor de goma. El dueño me apartó la mano. Dejé al voyeur a lo suyo: quizá fuera una prótesis excéntrica o un caso extremo de papiloma. Estaría encantado solo con mirar.

El chico rubio tiraba de mí en dirección a uno de los cubículos y uno de sus colegas se puso a la cola. En su lugar, agarré a Famous, que se subió la cinturilla y sonrió mientras se nos unía, abandonando a sus amantes anónimos. El chándal se lo había comprado yo, talla 13-14 de niño, es así de delgado. Formamos una cadena como niños en una excursión. Luego, los cuatro en un cubículo, nos mostramos a través de los glory holes, apiñándonos y besándonos como una rata gigante onanista. Otras extremidades intentaron forzar la puerta para entrar, pero el rubio la cerró con el antebrazo. Si unos hombres se atrincheran en un cuarto oscuro, los demás competidores se convierten en zombis. No sabes muy bien quiénes son, porque esperan agazapados hasta la consumación. Luego, sin que te des cuenta, intentan colarse dentro, abrir las puertas, aporrearlas.

¿Alguien me había transmitido sabiduría en el taburete de una barra? La verdad es que no. Pero me acordaba de un garito en Los Ángeles al que había entrado tímidamente de joven, solo para que me dijeran: «Eres demasiado bueno para este sitio»

De repente, el chico rubio se retiró y salió tambaleándose, murmurando algo que podría ser «tengo que fumar» o «no me apetece». El cubículo estaba bastante iluminado, quizá a la luz me alejaba de un cierto arquetipo. A su colega no le gustó: «¿Pero qué coño, dónde coño vas?». El rubio se movió por el pasillo como un cangrejo, sorteando hombres que se apoyaban contra las paredes con las palmas de las manos, como contrafuertes. Iba agitando la cabeza, como hacen los borrachos cuando no quieren escuchar. En el piso de abajo, junto a la barra, un par de chicos jóvenes bailaban de verdad, con un gesto de desdén en la boca.

Uno de ellos era de piel oscura. Una figura alta con tacones se balanceaba junto al DJ, como si transitara del presente no binario a una escena sacada de los años setenta (había dicho sus pronombres en el guardarropa, esperaba que los de seguridad no se fijaran en sus pies). Durante un siglo, los espacios queer habían estado contro lados mediante la persecución de los afeminados, las chillonas, que iban empolvados y perfumados, con las piernas siempre cruzadas, llamándose «chicas» o «reinas» unos a otros.

Ahora nuestro territorio estaba amenazado, pero ya no por la policía, sino por diferentes factores económicos, como la especulación inmobiliaria desmedida y un creciente número de gais que no salen

A finales de los años treinta, la forma de controlar los bares londinenses mutó y ya no se perseguía tanto a la clientela como a los locales, de manera que se podía acusar a un propietario de alterar el orden público si en su local se consentían conductas «desviadas». Los hombres masculinos, los hombres «normales» con preferencias furtivas, podían ser invisibles y ponerse fuera del alcance de la ley. Se toleraban los bares más comedidos.

Esto alentó lo que Matt Houlbrook describe como una connivencia entre los propietarios de los locales y los dueños de los bares para «construir un consu midor queer que no fuera ostensiblemente queer».10 En The Bar, la masculinidad se ha deformado hasta dar lugar a algo pervertido, pero todavía funciona como barrera contra los afeminados. Ahora el control lo ejercemos nosotros, y eso es algo que aumenta la excitación, para ser sinceros. Pero también fui el primero en alegrarse al ver esos tacones patearse The Bar.

Cuando un artículo de la BBC se preguntaba «¿Todavía necesitan bares gais las personas gais?», yo me planteé qué personas y qué lugares

The Bar llevaba en funcionamiento menos de un año. Cuando lo inauguraron, en 2017, todo el mundo decía que los bares gais estaban condenados a desaparecer (según el Financial Times, «se acabó la fiesta»). Más de la mitad de los londinenses habían cerrado en los diez últimos años. La tendencia se achacaba al desarrollo inmobiliario, a las aplicaciones de citas, a la asimilación. En Gran Bretaña, el declive se produjo poco después de que se aprobara la ley de unión civil en 2005.

Cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en Nueva York en 2011, June Thomas, periodista, escribió: «No puedo evitar preguntarme si, a medida que avancen los derechos de las personas gais, el bar gay, el lugar donde comenzó todo, pasará a mejor vida». El nombre de un bar gay, Stonewall, es una metonimia de la liberación gay. Al parecer era un antro asqueroso. El Stonewall Inn, como los demás bares gais, era propiedad de la mafia y vendía copas aguadas a una clientela furtiva y flagrante. La revuelta de 1969 contra las redadas de la policía en ese bar —ese legendario ladrillo que atravesó la ventana— conforman un fabuloso mito de origen.

Pero los gais llevaban años liándola en sus antros y cafeterías favo ritos. Justo a la vuelta de la esquina del Stonewall Inn está Julius’, donde, tres años antes de la rebelión de Stonewall, un trío de activistas denunció la exclusión declarándose homosexuales ante el tipo que servía en la barra. Esto le valió de excusa para negarse a servirles. El fotógrafo Fred W. McDarrah captó la imagen del camarero tapando un vaso con la mano.

Esta provocación disoluta —quedar para beber— marcó un antes y un después para que los gais obtuvieran el derecho a reunirse en el estado. Los gais de las generaciones más jóvenes nos erguimos sobre los hombros de estos clientes subversivos, pero formamos una pirámide precaria. Los detalles nos hacen frágiles, en parte por culpa del alcohol. Ciertos hechos relevantes parecen orquestados.

Un bar gay de Brighton. / EPC

Cuando el New York Times cubrió esta quedada, el titular era: «Tres desviados denuncian la exclusión en los bares», y el subtítulo: «Pero estuvieron en cuatro antes de que se negaran a servirles». Ahora nuestro territorio estaba amenazado, pero ya no por la policía, sino por diferentes factores económicos, como la especulación inmobiliaria desmedida y un creciente número de gais que no salen. Yo respondía a estos cierres con un sentimiento de pérdida casi filial, pero también con una profunda ambivalencia. Los bares gais que había frecuentado durante mi vida me habían decepcionado. Los activistas aseguran que debían continuar abiertos para facilitar que el conocimiento circule entre generaciones.

¿Alguien me había transmitido sabiduría en el taburete de una barra? La verdad es que no. Pero me acordaba de un garito en Los Ángeles al que había entrado tímidamente de joven, solo para que me dijeran: «Eres demasiado bueno para este sitio». El caballero me puso la mano en el muslo con una falta de interés exasperante. Hace poco lo busqué en internet y leí la reseña de un tipo que le daba solo una estrella y se quejaba de que la multitud del bar lo había manoseado cuando él solo quería celebrar la Nochevieja con su esposa y sus amigos («todos heteros», según escribió). «La verdad es que no espero que violen mi espacio físico solo porque haya elegido salir de fiesta por un barrio gay», aseguraba. Yo pensé: «Cuando me aventuré dentro de ese bar precisamente esperaba que me violasen».

Quizá el destino de los bares siempre fue ser una fase de transición. Cuando un artículo de la BBC se preguntaba «¿Todavía necesitan bares gais las personas gais?», yo me planteé qué personas y qué lugares. Se ha sugerido que en países con menos derechos la llegada de los bares gais será eclipsada por las aplicaciones de ligar. ¿Hablaba de esas personas la BBC? ¿De las lesbianas, que apenas tienen espacios propios en ningún sitio, o de la juventud queer, que normalmente prefiere fiestas que reflejen su fluidez? ¿Y si la BBC estaba hablando sobre mí? Tenía que considerar si los bares gais nos prometían un sentimiento de pertenencia para luego tendernos una trampa.

Frente a la merma de bares gais en las calles de las ciudades, cada vez apoyo más ese modelo gay (su descaro, su vergüenza, su maldición)

En un bar gay, siempre estaré relegado a mi estatus de minoría, dándome a la bebida para alimentar mi opresión…, ¿habían servido los bares gais para mantenerme en mi sitio? Del mismo modo, la BBC podría haber preguntado: «¿Los bares gais todavía necesitan personas gais?».

Los clientes heteros habían invadido nuestro territorio alegremente como una panda de desconocidos que se plantan en tu casa al final de una fiesta. El New York Times lo plasmaba así: «¿Cómo de “gay” debería ser un bar gay?». El artículo hablaba de otro local que yo antes frecuentaba en West Hollywood, que se puso tan de moda que todas las mesas estaban reservadas para despedidas de soltera; el dueño puso una moratoria a su presencia hasta que se aprobara la ley de matrimonio gay. Cuando eso sucedió en California, en 2015, mientras las chicas hacían cola para tomarse fotos con los gogós cachas, la gerencia abrió un local al lado reservado a una clientela de hombres gais.

«¿Qué le están haciendo al reino de los parias esta noche?», escribía Donald Webster Cory —otro seudónimo— en su libro de 1951 The Homosexual in America: A Subjective Approach (El homosexual en Estados Unidos. Un enfoque subjetivo). «¿Han llegado por casualidad, tienen amigos o hermanos allí o son de esas almas raras que disfrutan especialmente de la compañía de los homosexuales, aunque ellos no sean gais? ¿O quizá son buscadores de emociones y vagabundos que simplemente vienen a echar un vistazo a un mundo nuevo?». Desde entonces nos superan en número: hay más mariliendres que maricas.

Aunque mis experiencias en los bares gais hayan sido decepcionantes, no me gustaría perder la esperanza de una noche mejor. La identidad gay es la identidad del deseo

El viejo estereotipo misógino de la mujer solitaria colgada de un criminal sexual por que comparten la exclusión social ha sido reemplazado por uno donde las tías se emperchan a los gais porque estos han resultado ser unos ganadores. Me apartan de su camino y gritan: «¡SÍÍÍ!». Cuando Famous y yo regresamos después de muchos años a un bar gay rústico en los bosques del norte de California, un camarero se acercó cuando no llevábamos ni media cerveza. «Os quiero agradecer que hayáis venido», dijo. «Y por ser, imagino, gais». Sin saber muy bien qué contestar, repuse: «Gracias a ti». Él continuó. «Aquí las cosas han cambiado ahora que los gais están “bien vistos”», lo dijo entrecomillándolo en el aire, enarbolando el trapo de limpiar la barra. «Durante el fin de semana no hay más que despedidas de soltera». Asentí. «La verdad es que las cosas iban mejor cuando no estábamos bien vistos», sentenció.

Sin embargo, en 2017, una encuesta reveló que las agresiones homófobas en el Reino Unido habían aumentado un 80 por ciento en los cuatro años anteriores. En Estados Unidos, el año 2016 fue el más violento que se recuerda contra los gais, incluso descontando las cuarenta y nueve víctimas de la discoteca Pulse de Orlando. Un artículo de Vanity Fair sobre la tragedia titulaba: «Asesinato masivo en el bar gay: cuando un refugio se convierte en objetivo». El periodista Dave Cullen comenzaba exponiendo su postura. Después de publicar un libro sobre la masacre de Columbine se había convertido en un experto de renombre cada vez que se producía un tiroteo.

«Entonces, cuando termino mi jornada, necesito una copa. Soy gay, eso significa que busco un bar gay», escribió. Me reconocí en esa frase, y también en un hecho que a él (y a mí) le parecía evidente, pero que necesitaba de una explicación para aquellos que nunca habían frecuentado un lugar así. Cullen declara una afiliación, lo que hizo que me preguntase por qué algunos de nosotros damos por hecho que el bar gay es nuestro entorno natural. Si el hábitat, el bar gay, se enfrenta a la extinción, se abre la posibilidad de que la identidad gay se convierta en una especie protegida. Me refiero a lo gay escrito con luces, GAY en mayúsculas, G-A-Y, como la cadena homónima de clubes británicos. Para muchos no merece la pena protegerlo. Pero, frente a la merma de bares gais en las calles de las ciudades, cada vez apoyo más ese modelo gay (su descaro, su vergüenza, su maldición).

La identidad que me habían endosado desde que los demás niños de mi tropa scout advirtieron mi letra florida había terminado por desgastarse. Me planteé que quizá sufría el síndrome de Estocolmo con el epíteto

Noto que he vuelto al gueto, donde los hombres gais se reúnen para lamerse las heridas los unos a los otros, o para arrojar sal en ellas, o para comportarse de forma inapropiada de otras maneras. Aunque mis experiencias en los bares gais hayan sido decepcionantes, no me gustaría perder la esperanza de una noche mejor. La identidad gay es la identidad del deseo y hay cierta melancolía en asociarla con un edificio, de la misma manera que basta con ver un teatro para estimular nuestra imaginación. El cierre de los bares gais me hizo pensar en la finitud del gay. El activista estadounidense Harry Britt escribió en una ocasión: «Cuando los gais están diseminados en el espacio no son gais, porque son invisibles».

La cuestión es si la disolución de la identidad es el máximo logro de la lucha por los derechos civiles. En 2018, un artículo de opinión en el diario israelí Haaretz declaraba: «Ser gay pasó de moda». Unos años antes, una encuesta mostraba que la mitad de la juventud británica declaraba ser no completamente hetero, aunque la mayoría se situaba en un espacio no binario en la escala de la sexualidad. O, lo que es lo mismo, no se declaraba completamente gay.

Me topé con un comentario online de un tipo joven y woke que expresaba su preocupación porque los hombres cis gais eran el tipo de queer más validado culturalmente. Él se identificaba como hombre gay, pero lo hacía, aclaraba, para tener «un recordatorio de su privilegio». Me pregunté cómo podría hablarle de sus daddies si surgiera la oportunidad; le diría que los gais que le precedieron no eran perfectos, algunos eran malvados, sí, pero habían resistido. Y no eran un monolito. Me esforzaba por reformular la narrativa porque la palabra gay nos inquietaba, pero a la vez nos inclinábamos por usarla. La identidad que me habían endosado desde que los demás niños de mi tropa scout advirtieron mi letra florida había terminado por desgastarse. Me planteé que quizá sufría el síndrome de Estocolmo con el epíteto.

Pero cada vez con mayor frecuencia me definía como queer, algo teóricamente radical y apropiado cuando estaba en compañía de gente culta. La palabra gay se entonaba como una broma o una elegía. Entonces aparecieron en Londres un puñado de sitios nuevos, no solo bares gais, sino también espacios queer. Muchos echaron el cierre poco después. Las fiestas itinerantes eran una opción más accesible o más cool (un regreso a la socialización peripatética por Londres antes de los bares gais, cuando los homosexuales se reunían en cualquier sitio que los recibiera). Las noches sobrias se empezaron a popularizar.

Había eventos para trans, femmes y mujeres racializadas. En ellos, la inclusividad no se aplicaba a todo el mundo. Podía señalarnos al resto. La inclusividad podía verse reforzada por un control estricto a la entrada, planteando la pregunta de cómo se lee la identidad; cómo distinguir, por ejemplo, a una persona que está buscándose a sí misma de un voyeur. Algunas fiestas tenían estatutos que prohibían el patriarcado y juzgar a los demás, pero también los tocamientos y los comportamientos libidinosos: todos los comportamientos que estaban tan incrustados como la mugre en los bares gais que había conocido.