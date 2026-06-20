Los dilemas éticos del true crime, a debate: cuatro expertos analizan los retos del sector

Series, documentales, películas y hasta podcasts. El boom del 'true crime' es innegable; este género periodístico vive un momento álgido en las plataformas de streaming y los medios de comunicación audiovisuales, por lo que los sucesos más mediáticos del país se diseccionan hasta el más mínimo detalle. La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) organiza el lunes 22 de junio a las 19.00 horas en el Palau Macaya de Barcelona la mesa redonda “Dilemas éticos del true crime”, un encuentro con tres profesionales de la comunicación y el periodismo para abordar las cuestiones morales relacionadas con el auge de este género.

Alfonso Méndiz -catedrático y rector de UIC Barcelona, experto y escritor de '21 dilemas éticos del true crime contemporáneo-, Albert Sáez -presidente del comité editorial de El Periódico-, Santiago Tarín -periodista y escritor- y Marta Sánchez -profesora de la Universidad Rey Juan Carlos- debatirán sobre las aristas y los problemas que enfrenta este sector, en un acto moderado por el periodista de RTVE y profesor de UIC Barcelona, Pere Buhigas.

El objetivo es, en este contexto de producción masiva, dar respuesta a los cuestionamientos éticos de la distribución del 'true crime', tan demandado por el gran público.

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Temas como el enriquecimiento del crimen, la glorificación del asesino o la revictimización de las familias serán algunos de los temas espinosos que se plantearán durante la charla, en una mesa redonda que invita a reflexionar sobre dónde están los limites las prácticas y los principios que deberían guiar un género situado a caballo entre la información y el entretenimiento.