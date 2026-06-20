Cherry Chic, escritora: "No se suele hablar de las madres que lo son sin querer"

Cherry Chic, pseudónimo de Lorena, es una de las voces más consolidadas de la novela romántica española. Sin embargo, su historia con la escritura empezó mucho antes de imaginar que acabaría encabezando las listas de ventas. Nacida en Málaga, recuerda que empezó a asistir a clases de mecanografía con apenas ocho años, una actividad que era muy común plena transición a lo digital. Y antes incluso de enamorarse de las historias, se enamoró del sonido y la sensación de las teclas.

Su salto al mundo editorial fue muy rápido e inesperado, pues publicó su primera novela de forma independiente en Amazon en octubre de 2016 (tras un previo paso en la plataforma de 'fanfics' Wattpad) y apenas unos meses después ya figuraba entre los libros más vendidos de la plataforma. En 2017 ya estaba firmando sus primeros contratos editoriales con sus novelas románticas que bebían de su pasión por las lecturas del género. Ahora cuenta con más de 40 títulos a sus espaldas, que se dice pronto.

De comer cerezas a comerse el mercado de la romántica

Empezó desde el anonimato con un pseudónimo que surgió de una manera muy improvisada: "Estaba comiendo cerezas y pensé que en inglés todo sonaba mucho mejor", explica entre risas en una entrevista con EL PERIÓDICO. Y después, el apellido 'Chic' fue una ocurrencia de una amiga que llegó para quedarse. Pese a ahora ser una cara conocida, admite que alguna vez ha planteado cambiar su signatura, pero todas las veces que lo pensaba acababa pensando lo mismo, que le debe mucho a ese nombre. "Estoy segura que tuvo algo que ver para que todo rodara", asegura.

En su nueva novela, 'Giulia, el amor y un puñado de lavanda' (Planeta), Cherry Chic se aleja de una visión idealizada de la maternidad para explorar sus múltiples caras. La idea nació a partir de dos elementos que llevaba tiempo queriendo incorporar a una historia: los campos de lavanda que siempre han estado presentes en su vida, una reflexión sobre los distintos significados de ser madre y un romance difícil pero a la vez más sencillo de lo que parece.

"No se suele hablar de que hay madres que lo son sin querer", señala la autora. Y en la novela precisamente aborda todo tipo de maternidades, algunas menos visibles que otras: ausentes, protectoras, tradicionales, o mujeres que encuentran en la maternidad nuevas maneras de querer. Y la experiencia personal también ha resultado ser una de las claves en la construcción de la historia, pues cuando la autora fue madre le permitió conocer realidades muy diferentes y acercarse a otras mujeres que la viven desde perspectivas diversas: "No podría haber escrito de tantos tipos de maternidad sin haberla vivido" reconoce.

Romper el idealismo

Uno de sus objetivos es romper con ciertos discursos idealizados, ya que considera que todavía existe una gran presión sobre las mujeres para asumir la maternidad desde una perspectiva casi perfecta. "Todavía hay mucha gente que vende la idealización de la mujer superwoman", reflexiona también sobre la conciliación y la desigualdad en los cuidados ya que, a su juicio, aunque se han producido avances, muchas mujeres siguen soportando una carga mental y doméstica desproporcionada. "La conciliación laboral es muchísimo peor para las madres que para los padres", sostiene. Por eso quiso reflejar que todas las madres de la novela, independientemente de sus circunstancias, afrontan sacrificios y renuncias importantes con la crianza.

Todavía hay mucha gente que vende la idealización de la mujer superwoman" Cherry Chic — Autora

Además, también presta atención a la infancia y al peso que tienen los adultos en el desarrollo emocional de los niños. A través del personaje de Giuliano, un niño de seis años, la autora reflexiona sobre cómo determinadas conductas pueden condicionar profundamente la personalidad de un menor. "Hay una parte que se va a forjar de su personalidad, pero hay otra muy grande que se va a construir en base a cómo los tratemos nosotros", explica. En ese contexto, la presencia de un psicólogo infantil sirve para normalizar una figura que considera fundamental. Acudir a un profesional, sostiene, es simplemente una forma de acompañar a los niños cuando atraviesan situaciones difíciles.

Y, aunque insiste en que la trama romántica sigue siendo el eje principal de la novela, considera importante que estas cuestiones aparezcan, aunque sea en un segundo plano. Por ello, si tuviera que definir 'Giulia, el amor y un puñado de lavanda' para quien todavía no la conoce, lo tiene claro: es "una historia de amor donde el amor no es lo único que importa, una novela en la que también tienen cabida la familia, la comunidad y las distintas formas de aprender a cuidar de los demás".