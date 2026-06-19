Los Comuns estudian pedir al Ayuntamiento de Barcelona que ejerza el derecho de tanteo y retracto en la finca del Jove Teatre Regina

El Jove Teatre Regina anunció la semana pasada que cerrará el 15 de julio porque la propiedad del inmueble no le renueva el contrato de alquiler: ya un clásico de la Barcelona del siglo XXI. El Regina fue inaugurado como cine en 1961, durante la Transición acogió aplaudidos espectáculos teatrales como 'Mort accidental d'un anarquista' (1981), de Dario Fo, bajo la dirección de Pere Planella, y en 1988 adoptó su nombre actual y se orientó hacia el teatro infantil y juvenil. Los Comuns están analizando la situación de la finca, calificada como vivienda y no como equipamiento, con la intención de reclamar formalmente al Ayuntamiento de Barcelona que ejerza el derecho de tanteo y retracto para adquirirla. "Está en venta y si esta se produce podría hacerlo, ya que además creemos que se trata de una operación especulativa para hacer pisos de lujo", explican fuentes de Barcelona en Comú.

De momento, Marc Serra, concejal de BComú adscrito al distrito de Gràcia, pide al consistorio "una intervención rápida, un informe urgente y que se exploren todas las herramientas disponibles para encontrar una solución que evite la expulsión de un proyecto cultural imprescindible para la ciudad", ya que ha sido "la puerta de entrada al mundo de las artes escénicas para muchas generaciones de niños" de la capital catalana.

Muy triste

El año pasado ya desapareció de la planta superior la escuela musical Joan Llongueras, fundada en 1913 como Institut de Rítmica i Plàstica por el músico y pedagogo que le daba nombre. Un pionero de la educación musical moderna que introdujo en Barcelona el método de Émile Jaques-Dalcroze, basado en el aprendizaje de la música a través del movimiento. Lo aprendió junto a Dalcroze en la utópica ciudad jardín alemana de Hellerau.

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El arquitecto Antoni Ramon, coordinador del Observatorio de Espacios Escénicos, considera "muy triste" la pérdida de ambos espacios y lamenta que toda la finca esté calificada como vivienda en el plan general metropolitano. El observatorio también es partidario de que el ayuntamiento ejerza el derecho de tanteo y retracto si se produce la venta del inmueble. Fuentes de los Comuns prevén que la operación alcance una suma muy elevada si la intención del comprador, como temen, es convertir en apartamentos de lujo la finca, que tiene una ubicación priveligiada (Sèneca, 22), en un oasis de Gràcia lindante con Sant Gervasi y el Eixample.