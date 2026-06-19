Sybilla abre su archivo personal: las fotos que hicieron de sus vestidos un objeto de deseo

En la moda de Sybilla, la cámara nunca llegó al final del camino. No fue un simple instrumento para enseñar una colección ni una herramienta de campaña al servicio de la venta. Fue, más bien, una cómplice. Una forma de prolongar el trabajo del taller cuando la prenda ya estaba terminada, pero todavía necesitaba encontrar su clima, su personaje, su misterio. Esa relación entre ropa e imagen articula La otra mirada, la exposición que la Galería Plaza del Gato presenta en Madrid dentro de la programación oficial de PHotoEspaña 2026. La muestra, abierta al público hasta el 19 de septiembre, reúne 64 fotografías procedentes del archivo histórico de la firma y permite recorrer cuatro décadas de colaboración entre la diseñadora y algunos de los grandes nombres de la fotografía y la dirección de arte en España.

Lejos de plantearse como una revisión nostálgica, la exposición propone mirar esas imágenes como piezas con vida propia. En ellas están las prendas, por supuesto, pero también una manera de entender el cuerpo, el gesto, la escena y el silencio. Sybilla no aparece aquí sólo como diseñadora, sino como constructora de un imaginario que necesitó de otros ojos para fijarse: los de Pepe Lamarca, Miguel Oriola, Javier Vallhonrat, Juan Gatti, Juan de la Fuente, Félix Valiente y otros fotógrafos que ayudaron a convertir sus colecciones en memoria visual. Comisariada por Agustina Covián junto a la propia Sybilla, la exposición funciona como un homenaje a quienes contribuyeron a dar forma a ese universo. No se trata únicamente de reconocer autorías, sino de reconstruir una conversación creativa mantenida en el tiempo. Cada fotógrafo aportó una temperatura distinta: unos subrayaron el carácter escultórico de las prendas, otros exploraron su capacidad para transformar el cuerpo en signo.

La exposición es un homenaje a quienes contribuyeron a dar forma al universo de Sybilla. / FELIX VALIENTE

En el caso de Sybilla, fotografiar una colección nunca fue un trámite posterior al diseño. La imagen llegaba como una última fase del proceso creativo, casi como el instante en que la prenda encontraba su atmósfera definitiva. Por ello, estas fotografías no documentan vestidos: los activan. Les dan escena, respiración y relato. Los sitúan en un territorio donde la moda deja de ser objeto para convertirse en aparición. El recorrido arranca en los 80 y alcanza trabajos recientes. En ese trayecto aparecen algunas alianzas fundamentales. Ouka Leele fotografió sus prendas para la campaña Moda España. Hecha para vivir. Pepe Lamarca, Miguel Oriola y Retamar, por su parte, acompañaron sus primeras colecciones. Y, en 1987, se produjo uno de los encuentros más decisivos de su trayectoria visual, el formado por Javier Vallhonrat y Juan Gatti. De aquella complicidad surgió una de las sinergias más fértiles entre moda, fotografía y dirección de arte en nuestro país.

Una de las piezas expuestas en 'La otra mirada'. / JAVIER VALLONRAT

Ambos no se limitaron a interpretar una ropa ya cerrada. La empujaron hacia un territorio de extrañeza y sofisticación que aún hoy conserva su fuerza. En esas imágenes, la silueta de Sybilla podía parecer un personaje de cuento, una presencia futurista, una figura suspendida entre lo cotidiano y lo imposible. La colaboración entre ambos y la diseñadora terminó como trío en 1990, pero el vínculo con Gatti continuó durante años, mientras otros creadores, como Stéphane Sednaoui y Félix Valiente, se incorporaban después a esa constelación de miradas. Precisamente, uno de los grandes aciertos de La otra mirada es insistir en que la fotografía de moda no debe ocupar un lugar menor dentro del arte contemporáneo. Durante demasiado tiempo se la ha considerado un género aplicado, dependiente de la industria o subordinado a la función comercial. Sin embargo, las imágenes reunidas en esta exposición desmontan esa jerarquía. Hay en ellas composición, personaje, atmósfera, tensión narrativa y una clara voluntad de estilo. Hay moda, sí, pero también pensamiento visual.

Una manera de mirar

La sede añade otra capa de sentido. La Galería Plaza del Gato, fundada por Sybilla en la calle Noviciado 20, no es un espacio neutro. Nació con la vocación de dar visibilidad a artistas de calidad que no siempre han recibido el reconocimiento institucional o comercial que merecen, formando parte de un ecosistema creativo desarrollado junto al arquitecto Andrés Serra. Su nombre remite a la antigua glorieta y a una voluntad de enlazar memoria, barrio y creación contemporánea. Que este archivo se muestre allí convierte el regreso de las imágenes en algo más que una exposición. Es también una forma de volver a casa. Fotografías concebidas en otro tiempo, ligadas a campañas, colecciones y colaboraciones concretas, reaparecen ahora liberadas de su función original. Miradas desde el presente, adquieren una autonomía distinta. Ya no anuncian una temporada: cuentan una manera de mirar.

Por el recorrido aparecen nombres fundamentales de la fotografía: Pepe Lamarca, Miguel Oriola, Javier Vallhonrat... / JUAN GATTI

Sybilla ha hecho de la moda un lenguaje silencioso, pero de una enorme intensidad. Sus prendas rara vez necesitan imponerse, parecen insinuar. En ellas hay humor, misterio, delicadeza, precisión y una sensibilidad difícil de encajar en etiquetas. La fotografía fue, desde el principio, el lugar donde todo eso podía condensarse sin necesidad de explicarlo. Allí donde la palabra se quedaba corta, la imagen abría una posibilidad. La otra mirada invita precisamente a detenerse en ese punto: el momento en que la tela se encuentra con la cámara y deja de ser solo ropa para convertirse en imaginario. La exposición no solo revisa la trayectoria visual de una de las diseñadoras más influyentes de la moda española. También recuerda que algunas imágenes nacen para vender una prenda, pero terminan contando una época.