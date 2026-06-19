El Sónar +D se pone político para cuestionar los abusos del tecnocapitalismo

Cada año desde el 2013, el Sónar +D viaja más allá de la música para explorar las tendencias de vanguardia en tecnología, arte digital y ciencia. Aunque la innovación sonora también ha tenido su cuota de protagonismo, la edición que baja la persiana este viernes ha estado atravesada por una mirada crítica y reflexiva sobre el rostro político de Internet y su creciente impacto en la humanidad.

A mediados de 2026, la sociedad ya no es tan cándida como cuando nacieron las redes sociales. En un mundo en el que términos estratégicamente etéreos como red, nube o inteligencia artificial son cada vez más cuestionados por la realidad material que esconden, el multidisciplinar e iconoclasta congreso catalán ha querido abrazar el creciente escepticismo social con una serie de exhibiciones, talleres y ponencias que exponen sin ambages cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta de poder.

Si el consultor Eugene Healey ofreció el jueves una lectura teológica de nuestra adicción al scroll infinito de plataformas digitales como TikTok, X o Instagram, hoy ha sido el turno de voces tan lúcidas como el investigador británico Wassim Z. Alsindi o la catalana Joana Moll, reciente ganadora del Premio Ciudad de Barcelona de Cultura Digital por su performance sobre la historia de las telecomunicaciones.

Tanto en sus ponencias individuales como en el espacio de debate que han compartido, Alsindi y Moll han reflexionado sobre cómo el tecnocapitalismo está erosionando la democracia y tratando de borrar las fronteras entre lo físico y lo digital, el humano y la máquina. Ambos expertos han ahondado en cuestiones tan espinosas como la creciente militarización de Silicon Valley y han desgranado algunas de las grandes obsesiones que unen a magnates de la industria como Elon Musk o Peter Thiel. Es el caso de la creación de estados paralelos en los que escapar de las normas o del colapso del orden mundial, los llamados Network States, o del transhumanismo, que sueña con perfeccionar la humanidad mediante la ingeniería para acercarla a Dios.

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Aunque ciertos postulados invitan al fatalismo, el congreso experimental del Sónar también ha abierto la puerta a narrativas contrahegemónicas más esperanzadoras. Mientras que el emprendedor estadounidense Yancey Strickler ha reivindicado la creación de un nuevo internet "privado y descentralizado" en manos de los artistas, Alsindi ha llamado a la resistencia con un ingrediente tan aparentemente sencillo como escaso: más empatía.