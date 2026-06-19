'La rosa dels set pètals', la ópera realizada entre vecinos de Sant Andreu y el Liceu, rescata la memoria de las presas de Trinitat Vella

Tras el éxito de 'La gata perduda', primera ópera comunitaria del Liceu llevada a cabo con sus vecinos del Raval, el Gran Teatre está avanzando en el nuevo proyecto de estas características: 'La rosa dels set pètals' con música de Tomàs y Lucas Peire y libreto de Blanca Bardagil realizada con vecinos de Sant Andreu. En ella se han implicado desde el Ayuntamiento de Barcelona a 70 entidades, equipamientos, colectivos y agentes culturales que cuentan con el apoyo de los profesionales del Liceu, que acogerá el estreno del próximo 4 de junio de 2027. Se harán tres funciones, una más que 'La gata perduda', y se grabará en video.

Cuando queda menos de un año, el mismo escenario donde se representará, se ha llenado con muchos de los protagonistas de esta nueva aventura, los responsables del proyecto y gente del distrito, el alma de este proyecto. "Este escenario también pertenece a la ciudadanía, a los barrios y a las personas que dan vida a Barcelona", ha dicho Salvador Alemany, presidente del Patronato de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. "Queremos ser el Liceu para todo el mundo. Este proyecto no es solo una actividad artística sino un instrumento de diálogo y de transformación social construido desde la implicación de las personas". Y recordó a Valentí Oviedo, actualmente de baja por estrés, gran defensor de esta iniciativa social y cultural. Esta ópera cuenta con un presupuesto de 180.000 euros para cada uno de los cuatro años de creación -esta ópera que empezó a rodar en abril de 2024- y una partida de 320.000 euros de Amplify, proyecto europeo que potencia la unión entre tecnología y cultura.

Identidad y libertad

Libertad, identidad, resiliencia y memoria son temas claves de esta ópera. El libreto en catalán narra la historia de tres mujeres, de tres generaciones diferentes: Amalia, Libertad y Andrea. Arranca en los años 60 del siglo pasado y llega hasta nuestros días de forma fragmentada. "Todo empieza en la prisión de mujeres de Trinitat Vella con una presa que da a luz y llama Libertad a su hija que acaba perdiendo", explica Bardagil, algo que la marca para siempre y que nunca olvida. Cuando es mayor y está en una residencia se le aparece su recuerdo y su historia conecta con la de una cuidadora.

Los cantantes Lidia Vinyes-Curtis, Dolors Aldea, Mercedes Gancedo. Laura Vila, Laura Brasó y Marc Sala interpretan los roles solistas. Unas 250 personas elegidas de entre una veintena de corales del distrito formarán el coro. "El coro representa los barrios y la memoria".

Dones en el seu torn de treball a Fabra i Coats de Sant Andreu. / Arxiu Fabra i Coats

Entre los recuerdos de Amàlia están las flores de plástico que hacían las presas y la transformación del distrito. Los pétalos del título simbolizan los siete barrios del distrito implicados el proyecto: Congrés i els Indians, Navas, La Sagrera, Sant Andreu de Palomar, La Trinitat Vella, Baró de Viver y El Bon Pastor. Su libreto condensa historias y recuerdos de vecinos de Sant Andreu, un distrito industrial con fábricas como La Fabra i Coats, La Mecedes y la Pegaso, que ha sido testigo de la lucha obrera y vecinal. Salvador Angosto, vecino de 80 años y memoria viva de El Bon Pastor, ha destacado: "Tras la exposición de 1929 los que estaban en Montjuic bajaron y se quedaron en el barrio. La gente compartía miseria. Estábamos en el extrarradio". Pasó a considerarse plenamente barcelonés cuando llegó el metro en 2010. "Con él entramos en Barcelona".

"Nuestra memoria individual ha ido tejiendo una memoria colectiva y con la música se ha convertido en universal"

Pilar Rebaque, una de las expresas políticas de Trinitat Vella que ha hablado en nombre de ellas, ha añadido: "Ha sido un privilegio poder participar porque nuestra memoria individual ha ido tejiendo una memoria colectiva y con la música se ha convertido en universal. Porque ¿Qué hay más universal que la música?". Su deseo es que esta ópera se representara en todo el mundo para mostrar "la represión franquista ejercida contra las mujeres en aquella prisión gestionada donde la Cruzada Evangélica, monjas seglares que no solo eran carceleras sino que querían readaptar a las disidentes para que cumpliéramos con el status doméstico". A diferencia de la Modelo, prisión para hombres que todavía se conserva en pie con un uso diferente como patrimonio cultural, la de Trinitat Vella solo ha conseguido mantener una parte del edificio tras años de reclamaciones.

Escenografía giratoria

"Es muy inspirador trasladar a escena los flashes de la protagonista, la memoria del distrito esa fragmentación de la obra", señala Israel Solà, director escénico que nunca se ha enfrentado a un reto similar. Para la escenografía ha contado con Bibiana Puigdefàbregas que utiliza una plataforma giratoria mostrar los cambios de espacio y época.

Tanto Víctor Garcia de Gomar, director artístico del Liceu, como Toni Pallès, responsable de LiceuApropa, cuya misión es asegurar la permeabilidad del Liceu a través de diferentes iniciativas, saben que montar una ópera comunitaria es un reto apasionante. ''La rosa dels set pètals' es "una ópera tremendamente ambiciosa", reconocieron. Un proyecto hecho desde la comunidad que amalgama ya no solo un barrio como ocurrió con 'La gata perduda' sino todo un distrito.