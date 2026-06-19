Cine
Muere atrapado en un incendio Paul Avery, actor de 'Superman', a los 81 años
El intérprete, conocido por su papel en 'Todos mis hijos', falleció junto a su esposa Sheila tras ser rescatados de un incendio en su domicilio
Paul Avery, actor en la longeva telenovela estadounidense 'Todos mis hijos' y que también apareció brevemente en 'Superman', la película de 1978 protagonizada por Christopher Reeve, ha fallecido a los 81 años. El intérprete y su esposa Sheila murieron en un incendio que tuvo lugar en su domicilio el pasado martes 16 de junio.
Según informa el medio 'Leigh Valley Live', la policía estatal de Nueva Jersey y el cuerpo de bomberos de Blairstown acudieron poco después de las 00:38 de la madrugada del martes a extinguir un incendio en la vivienda de la pareja en Mohican Road.
Avery y su mujer, que se habían quedado atrapados en el interior de la casa, fueron rescatados con vida, pero fallecieron posteriormente a causa de las heridas que habían sufrido. Kyle Avery, hija de la pareja, publicó un post en Facebook en el que confirmaba que sus padres habían fallecido.
"Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, han fallecido esta madrugada. Los queríamos muchísimo, y ellos nos querían muchísimo a nosotros, y nadie tuvo que preguntarse jamás si eso era así. Agradecemos al cuerpo de bomberos de Blairstown su labor. Más adelante se darán a conocer los detalles del funeral", reza el texto.
Avery dio vida a Hughie en dos episodios de la telenovela de los 80 Todos mis hijos, donde durante dos capítulos interpretó a Hughie, el camarero del pub llamado Foxy's. Además, el actor apareció en la película de Superman de 1978, dirigida por Richard Donner, donde daba vida a un cámara de television, y en series como Apartamento para tres, Enredo o Historias del más allá.
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