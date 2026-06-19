María Oruña alimenta la mitología del ladrón de guante blanco: "Nos cae bien porque desafía la jerarquía social y se ríe de los de arriba"

"Soy cero nostálgica. Miro siempre hacia adelante. Si me repito, me aburro, y si yo me aburro el lector se aburrirá también", dice María Oruña (Vigo, 1976) mientras librerías de toda España desembalan ejemplares de 'La cámara de las maravillas' (Plaza & Janés; ‘La cambra de les meravelles’, Rosa dels Vents), novela con la que la superventas gallega traslada su aversión al tedio a un majestuoso palacete madrileño repleto de obras maestras, lienzos de Vermeer de los que casi nadie ha oído hablar y deslumbrantes joyas que fueron en 1792 parte del botín robado por Paul Miette en el Hôtel du Garde-Meuble. "Quería hablar del concepto de belleza: qué es para cada cual y qué valor le damos. Yo misma he comprobado cómo en los museos hay gente que, sin tener especiales conocimientos, siempre se para en las mismas obras, no necesariamente las más conocidas", desliza la novelista, a quien dejamos en la ría de Vigo tanteando el potencial novelesco de la arqueología subacuática y reencontramos alimentando la mitología del ladrón de guante blanco.

"Me parecía difícil hacerlo contemporáneo, sin la teatralidad y las exageraciones que tenían ladrones tipo Lupin, que lo solucionan todo siempre de forma un poco exagerada y tramposilla", apunta Oruña sobre el germen de un thriller armado a partir del robo, la traición y la Cámara de las Maravillas de la familia Mendoza, coleccionistas de arte prémium y codiciado objeto de deseo. En el centro de todo, el habilidoso —y supuestamente reformado— Dimas Chevalier y la atípica pareja investigadora formada por la descreída Mencía Rivera, subinspectora de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada de la Policía Judicial de Madrid, y el excéntrico Marc Bru, inspector de la Brigada de Patrimonio Histórico. "Quería alguien que venerase la belleza, y Marc Bru es excéntrico, soñador. Vive con su gato gigante en un mundo de fantasía. Ella, en cambio, es todo lo contrario: como la mayoría de nosotros, no sabe ni entiende el valor del arte", explica.

Todos codiciamos la belleza, lo que me permite plantear preguntas acerca de qué pasa con los objetos de arte que han sido obtenidos de forma legal pero quizá no tan ética"

Para documentarse, Oruña visitó la Brigada de Patrimonio Histórico, entrevistó a sus agentes y se sorprendió de lo sorprendidos que estaban con que alguien se interesara por su trabajo. "El primer día, en la entrada, me confundieron con una policía de incógnito, lo que me hizo mucha ilusión", desvela. Aclarado el entuerto, la autora de 'Puerto escondido' constató lo esencial de una unidad centrada en la investigación y persecución de los delitos contra el arte y el patrimonio. "A lo mejor no es tan espectacular ni incluye delitos de sangre, pero su trabajo es muy importante", defiende. De hecho, en su anterior novela, 'El albatros negro', Oruña ya introdujo como personaje secundario un inspector de la brigada a la que ahora dedica 'La cámara de las maravillas'. "Es el único lugar policial que he visto que tiene obras de arte expuestas. En las dependencias de la Guardia Civil en las que he estado nunca hay arte", ilustra.

Nada que ver con el Louvre

Mientras escribía la novela, Oruña también se multiplicó en museos y galerías de arte para captar reacciones, descubrir posibles puntos débiles y especular con robos de película. "En el Thyssen era increíble, porque todo el mundo se paraba en un cuadro de Vittore Carpaccio de 1505, 'Joven caballero en un paisaje'. Llamaba mucho la atención porque acababa de ser restaurado y lo tenían en una sala especial con un fondo negro. Era imponente. Dos metros de alto y un caballero que está a punto de desenvainar la espada ves que te está contando una historia", recuerda.

En en Louvre hubo amenazas, destrozos, un momento chapucero de pierdo unas cuantas joyas mientras me voy corriendo... No tiene nada que ver con lo que yo planteo en la novela, que es un juego más romántico"

También se dejó caer por el Louvre para convencerse de que el asalto al museo parisino del año pasado tenía poco o nada que ver con su novela. "Hubo amenazas, destrozos, un momento chapucero de pierdo unas cuantas joyas mientras me voy corriendo... Creo que a alguno del equipo lo pillaron, así que no tiene nada que ver con lo que yo planteo en la novela, que es un juego más romántico. Sería bonito que la realidad fuera más elegante", explica.

De ahí, asegura, cierta simpatía por el ladrón de guante blanco —"quizá nos cae bien porque está desafiando la jerarquía social, está atacando a los de arriba, riéndose de los de arriba, y luego sigue con su vida", sopesa— y una derivada sobre la vanidad que hermana a unos y otros. "Igual que el coleccionista de arte en el fondo quiere que se sepa lo que tiene, también el ladrón quiere ser reconocido porque ha sido muy listo", apunta.

Más peliagudo, reconoce, es todo lo que tiene que ver con expolio de obras de arte o su mercadeo aprovechando conflictos bélicos o disputas coloniales. "Todos codiciamos la belleza, lo que me permite plantear preguntas acerca de qué pasa con los objetos de arte que han sido obtenidos de forma legal pero quizá no tan ética. Parece que solamente estamos hablando de esculturas, o de cuadros, pero son objetos que conforman la idiosincrasia de cada lugar y la identidad de los pueblos", reflexiona.