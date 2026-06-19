Madres marchosas, planes improvisados y fieles en el Sonar 2026: "Tenemos ganas de fiesta, hemos dejado a los hijos en casa"

Hay quien llega al festival Sónar para celebrar un cumpleaños, quien aprovecha un plan improvisado en medio de las vacaciones para tener una noche de fiesta, quien regresa al evento después de casi tres décadas de ausencia -descubriendo los grandes cambios que ha vivido- y quien convierte cada año el festival en una tradición. Los asistentes de la segunda jornada de la edición de 2026, desde países como Francia, Noruega y Holanda, han disfrutado del cartel -con muchas ganas de Charlotte de Witte- y de nuevos descubrimientos musicales, impulsados por lo que consideran "el mejor festival de música electrónica de Europa".

El regreso después de tres décadas

Desde Perpinyà, Mireia y Samuel disfrutaban de joven en su juventud -ahora tienen 60 años- y han querido recordar aquellos tiempos en los que el Sónar era su cita obligatoria del año. "La última vez que vinimos fue en 1997. Han pasado casi 30 años y hemos tenido hijos por el camino. Ahora volvemos porque ya son mayores", explican sobre los motivos por los que dejaron de acudir al festival. "Aquí veías cosas nuevas, que no se habían hecho hasta el momento", aseguran. Desde entonces, todo ha cambiado mucho. "Nosotros habíamos conocido un Sónar mucho más pequeño. Aquí parece todo enorme", comentan, con ganas de descubrir la nueva experiencia.

Mireia y Samuel, durante el Sónar 2026 / Zowy Voeten / EPC

Plan improvisado

Desde Noruega, en sus vacaciones por la Península, llegan Arianna y Sennia, de 20 años. Las dos, apasionadas de la música latina y artistas como Maluma, Bad Bunny y Shakira, están pasando 11 días por España y Portugal, con parada en el Sónar. Después de conocer a unos chicos por Barcelona que les hablaron del festival, decidieron comprarse la entrada a última hora para volver a encontrarse con ellos. "Cuando nos lo dijeron, buscamos vídeos en TikTok y nos pareció increíble. Tenemos ganas de disfrutarlo", aseguran a primera hora de la tarde.

Arianna y Sennia, durante el Sónar 2026 / Zowy Voeten / EPC

El mejor festival de Europa

Diego, de 35 años, lleva cuatro ediciones del Sónar a sus espaldas y decidió compartir la experiencia de su festival favorito con su amigo Alberto, de 34 años. "Me encanta la música electrónica y el Sónar para mí es el mejor festival en España del género. Me gusta mucho descubrir nuevos Djs", explica Diego. Los dos, de Zaragoza, pasarán el fin de semana en Barcelona para el festival. "Me gusta mucho la nueva ubicación, es lo mejor que han podido hacer. No tener que estar cogiendo autobuses o taxis para venir aquí para mí es una fantasía", asegura Diego.

Diego y Alberto, durante el Sónar 2026 / Zowy Voeten / EPC

Diversidad y música nueva

Otro fiel al Sónar es Rubén, después de seis años seguidos disfrutando del festival. "Me gusta la diversidad y saber que voy a encontrar muchos estilos musicales distintos. Cuando no conoces a algunos djs es un sitio para poder encontrar música nueva", asegura el asistente, de 37 años. Sus favoritos del cartel de la edición de 2026 son Maz, Funk Tribu, Charlotte de Witte y el Stoor, "un concepto nuevo que le apetece descubrir". En las anteriores ediciones solamente solía ir a la versión diurna del festival, pero este año, con una sola entrada unificada, podrá disfrutar de la tarde y la noche.

Rubén, durante el Sónar 2026 / Zowy Voeten / EPC

Madres aficionadas del Sónar

Luanna, Nadia y Magdalena, de Italia, España y Polonia, respectivamente, se conocieron gracias a sus hijos, que iban todos a la misma guardería, en Holanda. Han decidido venir al Sónar para celebrar el 40 aniversario de la primera y la previa del cumpleaños de las otras dos, este junio. "Nos estamos celebrando a nosotras mismas", aseguran. Esta es la primera vez de todas en el Sónar, pero vieron que pinchaba Charlotte de Witte y decidieron viajar a Barcelona. Han pasado cinco días en la ciudad, "comiendo tapas, bebiendo, comprando, la playa...", explican. Y también pasarán por el OFFSónar: "Tenemos ganas de fiesta. Hemos dejado a los hijos en casa, así que esto solo pasa una vez en la vida".

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Luanna, Nadia y Magdalena, durante el Sónar 2026 / Zowy Voeten / EPC

Una cita anual

"El Sónar es mi cita anual, es como celebrar mi cumpleaños. Me encanta la música, los djs y el ambiente", explica Juan Luis, que ya lleva siete festivales celebrados. Lo acompaña Fernando, que es primerizo en el Sónar y se ha dejado influenciar por las buenas palabras de su amigo. "Me han dicho que la música es increíble y quería venir a disfrutar con los amigos", asegura. "De momento, me encanta todo. Esta sala parece una tercera dimensión", comenta, en referencia a la instalación de gran formato que da la bienvenida a los asistentes en Fira Gran Via.