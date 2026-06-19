El MACBA lleva 40 obras a más de 20 municipios catalanes: de peluquerías en Valls al Mercat de Vilanova i la Geltrú y los autobuses de Martorell

El Departament de Cultura y el MACBA presentan la exposición ‘Un museu fora del museu’, una iniciativa que distribuirá obras del archivo del museo por el territorio con la intención de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía. La propuesta, que cuenta con la colaboración de distintos centros de artes visuales, llevará una cuarentena de piezas de la colección del MACBA a más de veinte municipios de toda Cataluña. El proyecto se activará progresivamente a partir de hoy y durará hasta el 30 de noviembre.

Esta exposición convertirá lugares cotidianos e insospechados (como una pastelería, la sala de espera de un dentista, una peluquería, un campo de futbol o un tanatorio) en espacios de exhibición artística. El objetivo es aproximar el arte contemporáneo a los ciudadanos, generar nuevas formas de interaccionar con el arte y ampliar la relación de las obras con el público al exhibirlas fuera de lugares expositivos convencionales.

Clara Segura, jefa de la colección del MACBA, ha explicado que la muestra pretende convertirse en un punto de encuentro entre arte y sociedad: “Entendemos que la colección es de todos y que, al descontextualizarla, mostramos una vertiente no jerárquica y democratizamos el arte”. A través de la colaboración de 25 centros de artes visuales del territorio, las obras estarán expuestas en lugares cotidianos, algo que Xavier Fina, director general de Drets Culturals, Creació i Biblioteques del Departament de Cultura, considera que no debe interpretarse como una banalización: “El concepto clave de ir a estos lugares insospechados es desacralizar. El hecho de que la ciudadanía encuentre obras en ámbitos cotidianos ayuda a tener una relación diferente con el arte, pero no hay que rebajar las expectativas ni la calidad”.

Por cuestiones de conservación, las obras de la exposición serán copias, y tomarán diferentes formas y formatos, como piezas fotográficas, videos y reproducciones en forma de postal. Martí Manen, comisario de la exposición, ha expresado que la idea es que, al observar la realidad, las obras abran diálogo y “tengamos la capacidad de escuchar y escucharnos”. Esta diseminación de las piezas por el territorio busca remarcar que el arte necesita sus espacios públicos, y que “las paredes no definen un museo, sino sus obras y el deseo de contacto”. En este sentido, Manen ha subrayado que, cuando se trata de arte, la intención es “afectar a las personas y que vean que detrás de las obras hay individuos con los cuales pueden estar en contacto”.

Aunque uno de los objetivos de la iniciativa es abordar las desigualdades territoriales en cuanto al acceso al arte contemporáneo, la mayoría de los espacios expositivos se concentran en el área metropolitana de Barcelona. Fina ha reconocido la necesidad de continuar luchando para conseguir un mapa cultural más accesible, y ha atribuido esta situación a la distribución de la infraestructura cultural del país: “El proyecto se ha hecho con la complicidad del sistema y este mapa refleja la densidad cultural contemporánea que tenemos en el país, algo que queremos cambiar. Necesitamos articuladores municipales que puedan hacer eso, y esto en el territorio todavía está muy desequilibrado”.

El formato de la mayoría de las piezas es fotográfico, pero también hay vídeo y unas reproducciones en forma de postal del libro Holy Food, de Miralda, que distribuirán entre sus clientes los paradistas del Mercado del Centro de Vilanova y la Geltrú.

En la librería Mala Peça de Sabadell se exhibirá Exposiciones de Joan Brossa en España: en la Academia de Bellas Artes de Sabadell con amigos, una fotografía anónima de 1981 donde se ve al propio Brossa acompañado de Benet Ferrer, Alfons Borrell, Lluís Permanyer y Pere Jaume en actitud festiva en pleno montaje.

En Valls, la peluquería masculina Hermes acogerá la serie Delante/Detrás – Posición normal/Posición anormal de Francesc Abad, en la que el artista documentó fotográficamente los diferentes ángulos de su jefe, emulando un tratado clásico de composición y fotografías policiales a la vez. La peluquería de mujeres de la misma localidad también lucirá una instantánea del Fotomatón de Onofre Bachiller.

En Lleida, el cementerio y el tanatorio acogerán una pieza de Fina Miralles (Relaciones. Relación del cuerpo con elementos naturales. El cuerpo sobre la hierba) y una de Josep Ponsatí (el filme Granollers), ambas con un componente muy poético.