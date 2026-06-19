Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla

El mundo de la electrónica en Ibiza está de luto por la muerte de Leticia van Riel, mánager de artistas, fallecida hace unos días como consecuencia de un accidente de tráfico en la isla. Numerosos dj y profesionales de la noche de la escena de la fiesta han mostrado sus condolencias al enterarse del fallecimiento de Van Riel. Entre ellos, el perfil oficial del International Music Summit de Ibiza, que califica a la mánager como una "muy querida y respetada amiga".

"Leticia era una fuerza en la industria de la música electrónica: apasionada, decidida y profundamente comprometida en apoyar a la gente que la rodeaba", indican desde el Summit. De origen franco-brasileño, creó su propia empresa de management, LVR, desde donde "ayudó a confirgurar las carreras de sus artistas con cariño, confianza y dedicación". Era, indican, una "trabajadora incansable" cuando se trataba de "abrir puertas" profesionales a los demás, compartir conocimiento, construir confianza y crear oportunidades para aquellos de la industria que se cruzaban en su camino".

"Era una de las personas más positivas y eficientes de aquellas con las que he tenido el privilegio de trabajar en esta industria. Estamos tratando de lidiar con ello mientras apoyamos a su familia de la mejor manera que podemos", ha señalado Ben Turner, cofundador del IMS y también mánager.

Miss Monique, entre sus artistas

Entre las estrellas de la electrónica con las que trabajaba se ecuentran Miss Monique, Sama’ Abdulhadi o Dj Anna, que ha compartido una de sus últimas fotografías juntas, cuando pudieron compartir unas horas. "Duele profundamente no tener tu presencia aquí con nosotros nunca más y no poder compartir momentos de la vida contigo", ha escrito la dj. En un momento de su vida también colaboró con Richie Hawting.