El descaro festivo de Kelis y el 'grime' avasallador de Skepta sacuden la segunda jornada del Sónar

Al nuevo (o casi) Sónar le faltaba presumir de todos sus dominios y poner en marcha el escenario más grande, el SonarClub, y el feliz evento llegó este viernes, cuando las vallas desaparecieron y se registraron ahí las mayores concentraciones de público. Entre el goteo de actuaciones, honores para Skepta, una de las figuras centrales del ‘grime’, género que viene a ser una evolución oscurecida del ‘UK garage’, y que puso un rotundo acento urbano a la segunda jornada del festival en el recinto de Fira Gran Via.

Skepta es un artista al que en Barcelona solo hemos visto en macrofestivales (otras dos veces en el Sónar, y dos más en el Primavera Sound) y que domina el formato grande, como el SonarClub, con esas cinco pantallas que enmarcaron su narrativa asfáltica y muy vivida, incluyendo dardos críticos hacia el orgullo nacional británico. Ahí estuvieron temas de bienvenida como el furioso ‘Shutdown’, con su mensaje de echar abajo el local, y ‘Cops and robbers’ (su cita con Sammy Virji), suerte de autobiografía en la que habla de sus orígenes como “chico malo” de Tottenham, creciendo “entre polis y ladrones”.

El éxito y el caos

Estética oscura y tremendista, la de Skepta, que se movió por el escenario como una presencia siniestra, con capucha negra cubriéndole toda la cara menos la boca. Fue una sesión muy compacta, con graves profundos y números de impacto como ‘Redrum’ y ‘Toxic’, tema este que un día urdió con Playboi Carti y en el que ambos alardean de su éxito en el mercado musical en el contexto de un mundo caótico y lidiando con el monstruo de la fama.

Skepta en el SonarClub del Festival Sónar en Barcelona, el 19 de junio de 2026 / FERRAN SENDRA / EPC

Hay crítica social pero también una alta autoestima, en las rimas de Skepta, que recorrió con un ‘flow’ granítico, sacando partido de su ‘Papi chulo’ (que no es el de Lorna, tan famoso en España) y del fugaz toque sensual de ‘Aloe vera’. El número final fue ‘Victory lab’, glorioso y fanfarrón, que retumbó haciendo temblar el edificio.

Batería con músculo

Otra figura destacada de la jornada fue Kelis, veterana del r’n’b (y cercanías) que se abrió paso en el cambio de siglo y que permanecía inédita en los escenarios españoles. Debutó así, en el Sónar, con un concierto muy rotundo y físico en el Village, tal vez algo falto de la sutileza perceptible en los discos, pero muy eficaz y agradecido por la concurrencia. La acompañó una maquinista y ‘dj’, una corista y un batería (acústico) que aportó mucho músculo al asunto.

Kelis el SonarVillage del Festival Sónar de Barcelona, el 19 de junio de 2026 / FERRAN SENDRA / EPC

Kelis lució voz y pegada en un repertorio en el que, a falta de noticias editoriales recientes, recaló en números poderosos de su discografía, como ‘22nd century’ y ‘Millionaire’, y combinó el factor pop (‘Forever be’) con la cadencia jamaicana (‘Trick me’). Material de una o dos décadas atrás que mantuvo al público pendiente sin llegar a soltarse, lo cual ocurrió con el famoso ‘Milkshake’, que en 2003 fue su primer pelotazo internacional y que brindó su mensaje chulesco sobre una base percusiva cruda y algo acelerada.

El ‘set’ se puso más electrónico y festivo en ese tramo final, a costa de una mención a ‘I feel love’, con vistas a Donna Summer (y a Giorgio Moroder), y del invasivo, muy EDM, ‘Bounce’, dueto discográfico con Calvin Harris de 2011. Bolo contundente y con deriva muy lúdica. También lo fue, aunque con ángulos más políticos (y banderas como la palestina), el del colectivo barcelonés Cutemobb, en formato ‘allstars’, con presencia del rapero Leïti Sene y su barra libre de música urbana cruzada con ‘afrobeats’.

Polirritmia y romanticismo

Al otro lado de la balanza, el SonarHall acogió propuestas aventuradas y abstractas, como la del japonés Daito Manabe, con su montaje audiovisual sustentado en la IA y con una banda sonora inquieta, una electrónica abierta a la polirritmia y a esos ruidos tecnológicos conocidos como ‘glitch’. En el mismo escenario, hay que consignar la actuación del dúo barcelonés Ani in the Hall: la cantante Aina Serena, ataviada con un vestido teatral a lo ‘Alicia en el país de las maravillas’, y Jan Cabarrocas, con su ‘pad’ de percusión.

Una voz con personalidad a bordo de un repertorio asentado en el epé ‘Intel·ligència romàntica’, en el que la electrónica se cruzó con los ecos ancestrales, incluyendo el encuentro con un canto de reminiscencias sacras (servido por un quinteto de voces) y el apunte poético sibilino: en ‘Massa romàntica’ ella se confesó superada por la intensidad de la vida y señaló a una “Barcelona neta i morta”. Mensaje barcelonés autocrítico, es decir, muy barcelonés, como contrapunto hiperlocal en esta segunda jornada del Sónar.