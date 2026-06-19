El Barri Vell de Girona, saturado de actividades y rodajes: «Nos sentimos como un escenario»

El Barri Vell de Girona se siente cada vez más presionado por la concentración de actividades en el centro histórico. Después de semanas marcadas por acontecimientos como Strenes, Temps de Flors, The Traka y el rodaje de Tomb Raider, y con un futuro rodaje de Disney vinculado a Enredados pendiente de una reunión con el vecindario, desde la Asociación de Vecinos del Barri Vell reclaman más planificación, más información y que la vida cotidiana de los residentes se tenga más en cuenta.

La presidenta de la entidad, Magalí Pons, admite que la productora de Tomb Raider mantuvo una actitud colaboradora antes del rodaje, pero alerta de que el malestar va más allá de esta producción concreta. «La verdad es que en el Barri Vell estamos un poco saturados de actividades en muy poco tiempo: Strenes, Temps de Flors, The Traka y dos rodajes. Nos sentimos como si fuéramos un escenario y la vida diaria de los vecinos no importara», afirma.

Pons explica que la asociación se reunió previamente con la productora de Tomb Raider y que esta fue «bastante colaboradora y comprensiva» con las molestias que podía causar. Aun así, subraya que este tipo de acontecimientos generan inconvenientes a los vecinos sin que, a su parecer, haya «ningún tipo de compensación al barrio». También critica que algunas actividades se solapen y que desde el propio Ayuntamiento no se controle lo suficiente esta acumulación.

Esperando una reunión

Sobre el futuro rodaje de Disney vinculado a Enredados, la presidenta vecinal evita hacer una valoración concreta porque la asociación todavía está pendiente de una reunión. «Respecto al rodaje de Disney no te puedo decir nada porque todavía estamos esperando una reunión», señala. La previsión de este nuevo rodaje, sin embargo, llega en un contexto en el que la entidad ya expresa cansancio por la sucesión de actos y afectaciones en el centro histórico.

Uno de los puntos que más molestias ha generado es la información recibida por los residentes. Pons confirma que los vecinos recibieron un folleto con muy poco margen antes del rodaje de Tomb Raider. «Lo del folleto dos días antes es totalmente verdad. Falla mucho más el Ayuntamiento que la productora», asegura. Esta queja también ha sido recogida por otros vecinos del barrio, que sostienen que muchos residentes se enteraron de las afectaciones más a través de la prensa que por la información oficial del consistorio.

Según estas voces vecinales, la productora sí informó con meses de antelación a los comercios y restaurantes directamente afectados por el rodaje, pero ese contacto formaba parte de un acuerdo entre privados. En cambio, reprochan que el Ayuntamiento no actuara con la misma previsión con los residentes. Los vecinos recuerdan que un dispositivo de esta magnitud comporta afectaciones en cuestiones de movilidad, accesos y organización del día a día, y consideran que habría que comunicarlo con más antelación y con una planificación más clara.

El debate también ha llegado al terreno político. El PSC-Girona pel Canvi ha criticado la gestión del gobierno municipal y ha reclamado más previsión en este tipo de acontecimientos. El concejal Ferran Rafa defiende que Girona debe continuar acogiendo grandes producciones audiovisuales, pero considera que eso solo será compatible si el Ayuntamiento «planifica, informa y se anticipa a las afectaciones que estas actividades comportan».

Los socialistas piden al gobierno municipal que explique qué criterios se siguieron para informar a los vecinos, por qué esta comunicación no se hizo con más antelación y qué medidas piensa adoptar en el futuro para garantizar que acontecimientos similares se gestionen con una mejor planificación. El PSC también sostiene que el malestar no se dirige a la productora, sino a la manera en que el Ayuntamiento ha gestionado la información y ha avisado al vecindario.

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Toman nota

El gobierno municipal, por su parte, defiende el impacto positivo del rodaje, aunque admite que una producción de esta magnitud puede generar molestias. En el último pleno, el segundo teniente de alcaldía del Área de Cultura, Deportes y Educación, Quim Ayats, puso en valor que el rodaje mostrara una parte de entidades y de la cultura popular gerundense. Ayats también destacó el impacto del rodaje en el ámbito audiovisual, especialmente para los estudiantes, y también en el ámbito económico. El concejal admitió que una actuación de estas características implica muchas áreas del Ayuntamiento y «mucho movimiento», y que puede generar molestias. Aun así, aseguró que se han hecho gestiones para intentar que las afectaciones sean mínimas. También afirmó que el gobierno toma nota de las quejas para mejorar e informar más, si hace falta, en futuras ocasiones.