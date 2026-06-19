Awwz, la 'dj' que cerrará el Sónar Kids y pinchará por primera vez ante su hijo: "Para bailar no hace falta que sea música de niños"

Las negociaciones fueron rápidas. La última palabra la tenía él, un niño de dos años al que la oferta le convenció desde el primer momento. "Le pregunté si quería ver a su madre pinchar. Dijo que sí y pensé: 'pues le diremos que sí al Sónar'". Lo cuenta entre risas Awwz, la 'dj' y productora barcelonesa que cerrará el sábado (con una sesión de 18.30 horas a 20h) la programación del renacido Sónar Kids, y quien actuará por primera vez ante su hijo, ese pequeño de dos años acostumbrado a ver instrumentos por casa (su padre también es músico) al que la idea de ver a su mamá encima del escenario le sedució rápido. Como no.

"Cuando me lo propusieron pensé: genial, podré ir con mi hijo a que salte y se lo pase bien. Me hace mucha ilusión", comparte la autora de, entre otros, el álbum 'Ladah Temple' (2022), un trabajo hecho solamente con mujeres. Al igual que ella, muchos otros han dado la bienvenida a este nuevo espacio para bailar en familia: el pasado martes el festival anunció que se han agotado las 1.500 entradas disponibles.

La 'dj' y productora barcelonesa Awwz, uno de los reclamos del Sónar Kids. / Sónar

Así, el Petit Amfiteatre del Fòrum acogerá el Sónar Kids (de 11 horas a 20h) 10 años después de su última edición con programación musical (nueve horas de música), talleres y zona de juegos en un espacio diseñado para los niños y sus familias. "Está guay que vuelva. En mi entorno, ahora algunos ya tenemos hijos y va bien tener otro punto de encuentro", comenta Awwz, conocida del festival 'grande', donde ha pinchado varias veces.

La 'dj' y productora advierte: que nadie espere una sesión para niños, entiéndase con canciones infantiles. "Para bailar no hace falta que sea música de niños. Sí que dentro de mi música iré a buscar algo que tenga un ritmo más dinámico para los más pequeños, pero no saldré de mi música", cuenta días antes de la cita. ¿Qué podemos esperar, pues? "Electrónica 'undergorund', pero con buen ritmo", sintetiza.

Noticias relacionadas

Awwz se ha movido por una senda que se acerca al sonido urbano desde la electrónica, combinación que le ha valido para hacer su primera banda sonora para un filme: 'A fuego' (Atresmedia), ópera prima de Estel Díaz que se estrenará en cines el 21 de agosto. "Tienes un espcio muy reducido para producir muchos temas, pero me lo he pasado muy bien", celebra. En los últimos años, además, y precisamente a través del Sónar+D, ha estado trabajando en un proyecto con Inteligencia Artificial en continuo desarrollo, un 'back-to-back' (ella y la lA) que ha presentado en numerosos lugares. "La estamos reformulando, construyendo de una forma muy ética y los bolos van saliendo. Ahora estamos añadiendo interacción con el público", concluye Awwz, que el sábado tiene la misión de poner la guinda al recuperado Sónar Kids ante la siempre exigente mirada de niños y familias.