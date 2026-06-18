Tomás Graves: «Todo vale en el mundo del pa amb oli salvo el postureo»

«Muchas cosas han cambiado en el mundo del pa amb oli» desde que Tomás Graves (Palma, 1953) publicara en 1998 Volem pa amb oli, un libro del que se han hecho diversas ediciones en catalán, neerlandés e inglés —su traducción a esta lengua, Bread & Oil (Prospect Books, 2000) tuvo una gran acogida entre la crítica británica—, pero «lo que no ha cambiado es el inmenso placer gustativo, táctil y estético de comer con los dedos» un manjar que está «en el ADN de los mallorquines».

La nueva edición de esta joya culinaria a la que muchos consideran la Biblia del pa amb oli se presenta ahora en una nueva edición, en catalán, a cargo de Rosa dels Vents, y propone un viaje por la costa mediterránea para descubrir un modo de celebrar la vida a través del comer, con la incorporación de una guía actualizada sobre hornos de leña, marcas de aceite de Mallorca y locales especializados en pa amb oli.

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Su autor recuerda que la publicación de Volem pa amb oli ayudó a «aumentar la consciencia sobre nuestro patrimonio cultural y gastronómico» y señala que «la declaración por parte de la Unesco en 2011 de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural fue un paso firme en el camino de la inevitable futura declaración del Pa Amb Oli como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad».

«Cuando lo escribí me inspiré mucho en los jóvenes de la edad de mi hija. Socialmente ha cambiado mucho el acto de comerse un pa amb oli. En aquel momento, finales de los 90, se comía en un ambiente entre universitario y nacionalista, un revulsivo frente a los McDonald’s y Pizza Hut que empezaban a llegar. Aquellos jóvenes reivindicaban las raíces payesas. En Santa Catalina se podían encontrar muchos locales especializados en pa amb oli que hoy han desaparecido. El pa amb oli de base sigue en los bares de barrio y en los polígonos industriales pero ahora también ha entrado en los restaurantes más exquisitos de la isla con una sección propia dentro de la carta», reflexiona.

El hijo pequeño de Beryl y Robert Graves afirma que hoy en día «el pa amb oli goza de buena salud» y pone algunos ejemplos: se han instaurado fiestas temáticas anuales en los pueblos de la isla alrededor de este plato, como la Fira de s’Oliva de Caimari, «en la que hizo de guía a un periodista de la BBC», la Fira Nocturna de sa Tomàtiga de Ramellet en Maria de la Salut o la Fira des Llonguet en es Pil·larí. También el premio El Millor Pa amb Oli del Món, del que Tomás fue miembro del jurado en su primera edición, la de 2021.

Tomás Graves, con un ejemplar de su libro / MANU MIELNIEZUK

«A finales de los 90 la mitad de los agricultores tenían más de 60 años. Parecía que toda la agricultura mallorquina se iba a clausurar pero se ha evitado gracias a APAEMA y toda una generación de jóvenes que han decidido seguir en el campo en vez de trabajar en los hoteles. El campo sigue gozando de buena salud. Hay una campaña de la asociación de Varietats Locals, que promocionan el auténtico tomate de ramallet frente a esos que puedes comprar cualquier mes del año de color rojo chillón que nada tienen que ver con lo que es el tomate auténtico, con su genética, que le protege durante todo el año de ponerse malo, algo exclusivo de esta variedad de tomates, y todo esto se está recuperando».

La vida es un pa amb oli detrás de otro

Para el escritor y también músico, conocido por su militancia en el grupo Pa Amb Oli Band, la vida es lo que dijo un sabio ermitaño, «un pa am oli detrás de otro». Da igual cómo o con quién te lo comas. «Todo vale en el mundo del pa amb oli salvo el postureo. El pa amb oli es la honestidad, también la autenticidad del producto. Lo que no vale es tener un buen pa amb oli y luego echarle una lata cualquiera. También es el momento, el acto en sí de hacerlo, y si te lo preparan, participar, añadiendo y reorganizando el pa amb oli según tus gustos. El pa amb oli es el lienzo y lo que le pones el color, así que tú pintas tu mundo con lo que hay», defiende.

Se puede combinar «con vino, agua y cerveza» aunque Graves prefiere hacerlo con Laccao. «Tengo una alta tolerancia al escándalo», confiesa con una sonrisa burlona este doctor en Pa amb Oli, una combinación que puede encontrarse en Andalucía, Francia, Grecia, Turquía y norte de África, en todo el Mediterráneo.

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El primer pa amb oli del mundo

¿Quién se debió comer el primer pa amb oli? «No podría pronunciar su nombre, algún fenicio, o un mallorquín de la cultura talayótica. Supongo que sería un pan ácimo, y sin tomate, porque no había. Así que sería pan muy seco, con un olivó fregado y unas flores de ajo silvestres», fantasea. En lo que no duda es en elegir el lugar donde se come si no el mejor, sí uno de los mejores pa amb oli: «En s’Hostal de Montuïri, el Pa amb Oli Palace, como yo le llamo».