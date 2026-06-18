Un Sónar con gincana y celebración ritual en su primera jornada completa en Fira Gran Via

Lo primero fue toparnos con el bosque de estalactitas luminosas de la instalación ‘Organysmo’, de Led Pulse, escultura reactiva que da una vistosa bienvenida al Sónar, nada más acceder al recinto de Fira Gran Via, y que hace una función de punto de señalización en la ruta de escenarios, muy cambiada desde el año pasado. La desorientación general marcó las primeras sensaciones de esta 33ª edición, la primera en celebrarse íntegramente en L’Hospitalet, pero no fue grave: no había más que dejarse llevar por el son del tam-tam (digital) e ir descubriendo enclaves, parajes y rincones, emprendiendo el camino hacia atracciones de la jornada como Arp Frique & The Perpetual Singers, Speedy J o Cabaret Voltaire.

En las tardes de Fira Montjuïc, en ediciones pasadas, el SonarVillage ejercía de gran ágora, de espacio público de encuentro y celebración, un papel que ahora no corresponde a un único escenario y que parecen repartirse, sobre todo, el SonarPark y un SonarVillage situado a un extremo del recinto. En el primero, dos figuras de la escena autóctona, La Sofy y Metrika, representaron los perfiles más extrovertidos, pinchando reguetón y dembow, o jugando, la cantante castellonense, con su sibilino rol entre juguetón y siniestro, a costa de temas como ‘Conejita Playboy’, escenificado con bailarinas vestidas ‘ad hoc’ (pero de negro).

Metrika en el SonarPark del Sónar, el 18 de junio de 2026 / FERRAN SENDRA / EPC

Toque de Stevie Wonder

En el SonarVillage se hizo notar el pase de Arp Frique & The Perpetual Singers, combo asentado en Amsterdam que desplegó su combinado gospel-funky entre loas al Señor y derivas cósmicas vagamente herederas de la saga Parliament-Funkadelic. Mono plateado y capucha para Frique, dirigiendo con aires de gurú una sesión agradable y bailable, con siete vocalistas (“un formato extendido para hoy”, anunció) y miradas al legado de la música negra: “En algún lugar de esta canción está Stevie Wonder escondido”, advirtió antes de abordar ‘Hold the line’, tema que culminó incorporando un fragmento de uno de los clásicos del genio de la Motown (una pieza más terrenal y obrerista que mística, hay que decir), nada menos que ‘Living for the city’. También en el Village, otra propuesta muy directa, la de Mina & Bryte, dúo de británica y ghanés, con graves, rap y el influjo de los afrobeats.

Arp Frique & The Perpetual Singers en el Sónar, en Barcelona el 18 de junio de 2026 / FERRAN SENDRA / EPC

Uno de los protagonistas de este Sónar resulta ser un escenario, el SonarCar, un cuadrilátero acotado con telas donde el artista se sitúa en el centro de la pista (junto a ese clásico del festival que son los autos de choque). Ahí ofreció el holandés Speedy J el primero de los tres maratonianos ‘sets’ de ‘STOOR live’, este en un mano a mano con Colin Benders, Nadia Struiwigh, Reeko y .VRIL. Los colaboradores cambian en cada pase, y manda la improvisación. Partieron de un ‘ambient’ enrarecido que fue ganando revoluciones y atravesando ‘breakbeats’, secuencias de techno puro, injertos industriales, bombeos de graves y ‘soundscapes’ galácticos, todo ello con imágenes proyectadas en un monolito de cuatro caras. Cinco horas duró la sesión, para que luego digan de Springsteen.

Con la caída del sol

Aunque a primera hora de la tarde el recinto lucía exageradamente grande para el público congregado, al caer el sol la afluencia ya tenía grosor y se percibía el viejo espíritu ritual del Sónar centelleando en el lugar. El SonarClub, el espacio de mayor aforo del festival, se reserva para atracciones como Skepta o The Prodigy, y no abrió este jueves (recordemos que esa jornada, en ediciones anteriores, era únicamente vespertina), pero hubo multitudes en los distintos escenarios. También en el que concentra, sobre el papel, las propuestas más experimentales, el SonarHall, con sus largos y teatrales cortinajes rojos (como en Montjuïc). Ahí estuvo The Hacker, alias del francés Michel Amato, que fue colaborador de Miss Kittin y que hereda la gestualidad sónica más aparatosa del electroclash y cruzarla con la ‘electronic body music’ y con cierta oscuridad pospunk.

STOOR Live en el festival Sónar de Barcelona, el 18 de junio de 2026 / FERRAN SENDRA / EPC

Antes de enfilar el camino de la madrugada, rumbo a atracciones como Kettama, Daniel Avery y Chris Stussy, una institución de las músicas avanzadas se hizo oír en el Sónar: Cabaret Voltaire, el un día trío bautizado en honor a la cuna del dadaísmo, que desde la industrial Sheffield conspiró haciendo valer el poder de la máquina y adelantándose al punk. Fallecido, en 2021, el pilar más duradero, Richard H. Kirk, el grupo reapareció el año pasado con dos históricos al frente, Stephen Malinder y Chris Watson, dispuestos a sacar lustre al legado.

Watson ha cursado baja en este ‘tour’, como se ha podido saber estos días, pero Cabaret Voltaire, en formato de cuarteto (y con Eric Random ocupándose de la guitarra), ofició un concienzudo viaje a su arte radical, todavía anguloso cuando han transcurrido más de cuatro décadas de muchos de sus logros. Reconstruyeron su sonido clásico con un vigor orgánico y con los sonidos maquinales en su sitio, retrocediendo hasta piezas remotas (‘The set up’, de su primer epé, de 1978) y haciendo brillar logros ochenteros como ‘Spies in the wire’, ‘Just fascination’ y ‘Nag nag nag’.

Noticias relacionadas

Ellos contribuyeron en su día a definir la era pospunk, desde hace unos años tan citada, sumando sonidos deliberadamente erráticos y un espíritu de vanguardia, y todo ello se escenificó en el Sónar con un poder todavía magnético. Ritmos secos, un Mallinder con ramalazos vocales tribales y obsesivos, el sintetizador transmisor de frialdad. La severidad era imperante y hubo deserciones entre el público, pero Cabaret Voltaire puso un acento visionario en esta primera jornada del Sónar.