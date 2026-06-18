El Sónar+D, el lugar en el que puedes confesarte con Rosalía sin ser famoso

Escondido en una pequeña salita alejada del corazón de la Llotja de Mar de Barcelona, en un lugar, como se supone que debe ser, discreto, se encuentra estos días un particular confesionario que lleva el sello del Sónar+D, el congreso paralelo al festival sobre tecnología y música. Ahí, con la luz tenue que proporcionan un par de velas, unas estudiantes de ELISAVA (el proyecto lo firma Lola Liñán Fernández) preguntan a los curiosos si tienen algún pecado que confesar. Con una mano ofrecen una enorme cruz que esconde un micrófono; con la otra, unos auriculares que permitirán escuchar las respuestas de dos sacerdotes muy especiales. No son dos cualquiera: Rosalía y Yung Beef están ahí para escucharte y dialogar contigo.

Una instalación del Sónar+D, ahora en la Llotja de Mar, este jueves. / FERRAN SENDRA / EPC

Uno puede forzar la vista para ver si llega a observar algo entre la rejilla, pero no, lo que hay allí dentro no son, evidentemente, dos de los artistas más importantes de su generación sino máquinas que, en realidad, esconden dos 'chatbots' entrenados a través de sus letras para acompañar al 'pecador' durante la confesión. Una prueba: "He vuelto a llegar tarde a una cita, no aprendo". "¡Ay, amor, la vida es para disfrutarla, no para estar mirando siempre el reloj!", respondía la 'sacerdotesa Rosalía' con voz asombrosa, esta vez por lo parecida que era a la de la cantante catalana, quien ha hecho del confesionario un icono pop y cabaretero gracias a la gira de 'Lux' (por ahí han pasado durante el 'tour' Bad Gyal, Guitarricadelafuente o Yolanda Ramos).

El confesionario del Sónar+D, este jueves en la Llotja de Mar. / EPC

Más tarde, una joven confesaba: "Soy del Real Madrid". No conocemos la respuesta, solo sabemos que para un pecado de este tamaño la IA también estaba preparada. "Entregamos nuestra intimidad a máquinas que no sienten, solo procesan la vulnerabilidad como alimento", explica su autora sobre el proyecto llamado 'Divine device'. Otra instalación, esta en el patio principal de la Llotja de Mar, invita también al usuario a entablar una conversación con el más allá dentro de una cabina telefónica cubierta de musgo. Al otro lado del teléfono, la madre naturaleza se expresa a través de IA en una cita entre la nostalgia y futuro.

Una instalación del Sónar+D, ahora en la Llotja de Mar, este jueves. / FERRAN SENDRA

Un 'Tinder profesional'

Por la gótica Llotja de Mar, un espacio que estos días respira más futuro que pasado, también se puede encontrar la clásica (verán que tiene trampa) 'máquina del millón'. En su interior, un robot que, al introducir un euro, calca un patrón cambiante y lo enumera y firma antes de entregarlo como una obra de arte única que el usuario puede llevarse a casa. "La forma más barata de convertirte en coleccionista", comentaba esta mañana Nicholas Roy, uno de los responsables del artilugio.

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Más adelante, si uno consigue salir de las tres pantallas conectadas que conducen al usuario hasta el 'scroll' infinito y de las muchas otras instalaciones seductoras, se puede llegar a una gran 'tablet' que está conectada con una pieza que escanea el cerebro. Este artilugio permite que la máquina haga un retrato del perfil del interesado a través de varias preguntas y muestra procentajes de compatibilidad con otras personas, muchas de ellas profesionales del sector, que se han prestado al juego. Algo así como un 'Tinder profesional', el 'networking' del futuro. Alguno se ha apuntado el nombre y quedado con la cara de su 'match' para buscarlo durante los días que dura el congreso.