Estas son las propuestas gratuitas del Festival Grec 2026

Este año el Grec celebra 50 años con una fiesta en el anfiteatro griego con entradas para los espectadores que quieran compartir el 8 de julio el estreno de una película que muestra cuatro miradas diferentes sobre el festival a partir de sendos documentales. Estos han sido realizados por Núria Giménez Lorang, Sívia Munt, Jaume Claret Muxart y Marc Salicrú con un prólogo de Mario Gas, uno de los protagonistas de auqel Grec de 1976 que fue una explosión de libertad y creatividad tras la muerte de Franco. Museos, edificios singulares y salas públicas y privadas se convierten en escenario de propuestas gratuitas en esta nueva edición del Grec, que arrancará el próximo día 29. 'Museus i creació' potencia trabajos tanto de artistas conocidos como de jóvenes por descubrir con 'performances' 'site specific'. Las entradas ya están disponibles online. Hay entre 30 y 50 por pase y vale más reservarlas con tiempo para asegurarse plaza.

Más adelante, a partir del 1 de julio se podrán reservar las entradas para 'Arrels de llum', un concierto el 17 de julio en la Sagrada Familia con las voces del Cor Cererols, dirigido por Marc Díaz, con las de las cantantes Lídia Pujol y Maria Arnal. La mayoría de propuestas dialogan con la memoria del lugar donde se realizan.

Espectáculo de fuegos artificiales sobre la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia tras la bendición de la torre de Jesús a cargo del Papá León XIV. / Jordi Cotrina

El Museu Tàpies participa en las actividades gratuitas del Grec con Extramurs, un programa en colaboración con escuelas de diseño de Barcelona. Este año la artista invitada es Dora García (Valladolid, 1965), Premio Nacional de las Artes Plásticas, que juega con la 'performance' y el audiovisual. La creadora ofrecerá 'El Bicho' (Foyer del Liceu, 4 y 5 de julio, a las 20:00 horas y las 22:00 h.) y 'Corocuerpo' (Plaza Margarida Xirgu, 6 de julio a las 20.00 h). La primera pieza subvierte las jerarquías entre quien explica una historia y quien la escucha. La segunda parte es una canción de Gal Costa para hablar de los cuerpos excluidos y las genealogías disidentes.

'La veu de l'aigua', una propuesta de Ángeles Císcar en el Monestir de Pedralbes (11 de julio, 20.00 y 21.00 horas), activará a través del sonido y la imagen espacios como el huerto, el claustro y el refectorio que el público recorrerá siguiendo la estela del agua, hilo conductor que conecta arte, vida y memoria. Císcar busca ampliar la mirada a través de esta propuesta íntima, sensorialy poética. El Museo Picasso acogerá 'Lo inevitable: entre la rítmica y la mística (10 y 11 de julio, 21.30 horas). Protagonizada por artistas andaluces que se han desarrollado en Barcelona artísticamente, como hizo Picasso en su juventud, el atrevido bailaor Juan Carlos Lérida y Carmela Muñoz invitan a redescubrir la obra picassiana desde sus cuerpos y su baile, que comparte con el pintor cubista su alergia a las normas del flamenco y de cualquier arte.

Clase media e hidrofeminismo

Lluís Vecina Rufiandis, investigador, archivero y artista, propone un estudio de la clase media en 'Ficcions grises' (Arxiu de Fotografia de Barcelona. 11 de julio, 11:00 y 12;30 horas). Utiliza imágenes del fondo Pérez de Rozas para hablar de esta clase social que pone en duda en su trabajo. Basándose en el estudio histórico sociológico de una serie de fotografías tomadas en Barcelona entre 1956 y 1989 traza cuatro relatos que tienen un común denominador: el miedo a ser desclasado.

Una de las imágenes del fondo Pérez de Rozas utilizadas en 'Ficcions grises'. / Pérez de Rozas

'Mitologies NPC (Dones d'aigua)' ofrece un recorrido diferente por el Castillo de Montjuïc (9 de julio, 20:30 y 21:30 horas). Desde una perspectiva hidrofeminista y travestida Mourae (Lois Búa) conecta las ruinas del pasado con una historia que une la leyenda de las 'dones d'aigua' para sacar a relucir problemáticas contemporáneas relacionadas con el agua y con Barcelona.

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Una conversación fictícia con la mística medieval Hildegar von Bingen está en la base 'Exposició temporal' de Júlia Rúbies Subirós y Noela Covelo Velasco en el Museu de la Música (25 de julio, a las 19:00 y 20:00 horas). Con la danza y la voz como material sonoro, intervienen y transforman la exposición 'Time regained'. Y 'TRANS-IT', del artista circense Zed Zanzu, explora en antigua cárcel Modelo (9 y 10 de julio, 19:00 horas) la transformación de la mirada del castigo a través de una experiencia inmersiva donde el público revivirá las dinámicas de poder de aquel espacio. La estructura panóptica es el punto de partida de esta exploración.