Roser Cabré-Verdiell gana el Premi Crexells con 'Que morin els fills dels altres'

En el centenario de la muerte de Joan Crexells, una de miedo. O casi. Angustia, obsesión y claustrofobia a orillas del Mediterráneo y con pitonisa de fondo. Poco o nada que ver con el humor sin freno de 'La Gran Substitució', novela con la que Albert Pijuan subió al podio el año pasado, por más que ambas compartan ritmo magnético y atrevimiento narrativo desbordante. "Las obsesiones de la protagonista hasta el delirio la llevan al terreno de la paranoia, y con ella la escritora describe un mundo claustrofóbico y desconcertante pero que, en definitiva, se convierte en espejo de la sociedad actual", ha destacado el jurado a la hora de encumbrar 'Que morin els fills dels altres' (Males Herbes), obra con la que la escritora Roser Cabré-Verdiell (Barcelona, 1982) ha ganado este jueves el 55 Premi Crexells.

De título "enigmático e impactante", la segunda novela de Cabré-Verdiell es una inquietante exploración del miedo, el deseo y la brujería a partir de la historia de una mujer recién llegada con su familia a Ocata y embarcada en un auténtico Draghon Khan amoroso y esotérico. Una novela "capaz de sacudir la institución familiar" y poner a prueba los "límites del sentido común" mientras su protagonista, madre de dos niños pequeños y traductora de una extraña vidente, acaba conjurando a las brujas de todas las épocas.

"Estoy entusiasmado con este novela, porque no es fácil mantener un ritmo en primera persona en una narración como esta. Estás siempre a un paso de caer en el abismo, pero de repente la novela se convierte en otra novela. Solo por eso ya merecería el premio", ha valorado el traductor y crítico literario Francesco Ardolino, miembro de un jurado que han completado en esta ocasión Xavier Aliaga, Lluïsa Julià, Montserrat Palau, Xènia Djakanova y Eva Piquer. El premio, otorgado por el Ateneu Barcelonès y dotado con 6.000 euros, reconoce la mejor obra de narrativa en catalán publicada el año anterior.

Deporte de riesgo

"La escritura ha de expandir el mundo hacia el misterio, hacia la duda", ha reivindicado la propia Cabré-Verdiell poco antes de recoger el galardón. "Vivimos un momento de homogeneización cultural en el que se penaliza el pensamiento, y para mí la literatura y la filosofía caminan juntas", ha añadido la escritora. "Con Roser compartimos la idea de que la literatura ha de ser un deporte de riesgo", ha apuntado el editor de Males Herbes, Ramon Mas, prácticamente recién llegado de la celebración del Premi Llibreter a Ramon Garcia por 'Sau'.

En la novela, todo gira alrededor de la extraña relación que se establece entre Rebeca, la protagonista, y sus nuevos vecinos, una pareja con una hija que no hará más que alimentar miedos y abrir puertas y ventanas a la sospecha y la paranoia.

La autora barcelonesa, que ya ganó el Premi Finestres con su primera novela, 'AIOUA', ha querido celebrar su llegada al palmarés del Crexells recordando que 'Que morin els fills dels altres' nació, en parte, gracias a una frase de 'La passió segons Renée Viven', libro con el que Maria Mercè Marçal ganó el premio en 1995. A saber: "els valsos són un gran dolor que esclata a riure per por d'embogir". "Esa idea de reírse del miedo a enloquecer la he tenido siempre encima. Cuando creaba el personaje de Rebeca volvía una y otra vez a esa frase, a esa fina línea entre el dolor y la risa más histérica", ha desvelado.

Sobre el título, traducido en la edición en castellano de Alpha Decay como 'Que mueran los hijos de los demás', poco que añadir. "Más que una provocación y cierta incomodidad de la que soy muy fan, tenía que ser ese. No podía ser de otra manera. Durante todo el libro estamos dentro de la cabeza de una mujer, no salimos de ahí. ¿Qué desea? Que la desgracia no le pase a ella, sino a los demás", ha explicado Cabré-Verdiell.