El Teatre Principal propiamente dicho reconstruido por el arquitecto Francesc Daniel Molina en 1847, ya llevaba dos siglos y medio, un incendio y una reconstrucción a sus espaldas el Principal, tenía cuatro anfiteatros. La reconstrucción de Adolf Florensa en 1918, otro incendio después, lo demedió transversalmente para dejarlo con solo un anfiteatro y hacer encima el frontón de cesta punta Jai alai Palacio, con grada y dos anfiteatros. Existen en esta forma ambos espacios y sirven como ejemplo de las mil vicisitudes y transformaciones que ha vivido desde 1596 el primer teatro de Barcelona, hasta convertirlo en un complejo laberíntico, frankensteniano y a la postre fascinante. Está cerrado desde 2006 y entrar en él en visita de obras no tiene nada que envidiar para un barcelonés a la entrada de Howard Carter en la tumba de Tutakamón.

La Cúpula Venus / Antonio Navarro Wijkmark / Batlleiroig

La propiedad del inmueble es de la familia Balañá, que lo tiene arrendado por 50 años al grupo Atir Hospitality. El estudio de arquitectos Batlle i Roig se ocupa de la reforma, presupuestada en unos 50 millones de euros. La reapertura se prevé para otoño de 2028, con una orientación cultural todavía borrosa pero que apunta al teatro musical, los conciertos, las exposiciones inmersivas y la danza, en diversos formatos. Por supuesto, está contemplada la oferta de restauración, así como la posibilidad de que los organizadores de eventos culturales y corporativos se encaprichen de alguno de los espacios. Será por espacios. Vamos a ellos.

El Teatro Latino, obra de Florensa (1918), parece ahora mismo una instalción artística. Un sofá sin brazos y respaldo capitoné en medio de una bombonera neoclásica, con un anfiteatro soportado por columnas de fundición y un esenario que es un vacío lleno de cascotes. Se prevé un aforo de entre 200 y 250 personas. Increíble. "Lo difícil aquí es mantener la pátina del tiempo", dice Enric Batlle, miebro fundador de Batlle i Roig.

El trayecto, escaleras arriba y abajo y riesgo de tropezón, por algo llevamos casco, sigue hacia el Principal. Recuerden, el teatro demediadode manera transversal. Originalmente obra de Molina, aunque poco rastro queda de su trabajo tras siguientes intervenciones. Estética 'art déco'. Aforo previsto de 850 personas. Otra maravilla, esta ondulada.

El Teatro Latinao / Antonio Navarro Wijkmark / Batlleirog

El Jai alai Palacio quita el hipo. Entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados diáfanos, calcula Batlle, grada y dos anfiteatros a un lado. A ver, el 'jai alai' tuvo una edad de oro en España, también en Estados Unidos, porque es espectacular y se apostaba, como en los canódromos. Le sale comptencia a la sala noble que ocupará toda la tercera planta de las Tres Xemeneies de Sant Adrià, un vacío de 5.600 metros cuadrados de superficie y 17 metros de altura que se destinará a la exhibición.

Y por fin, la Cúpula Venus, añadido de Molina en su intervención de 1847 y templo de la vedete Christa Leem en los años de la transición. Fiu, qué contar. Bueno, la realidad: es ahora mismo un majestuoso palomar, las molduras de la cúpula convertidas en cómodos aposentos para esa plaga. 14 metros de diámetro y 17 de altura. De nuevo: fiu.

Estos son los espacios en los que centrará en nuevo Teatre Principal. Con la parte baja como distribuidor y zona de servicios abierta a la Rambla. A pie de Rambla, por cierto, estuvo el Panam,'s, primero cabaret y después discoteca, inmortalizado en 'Bilbao' de Bigas Luna (1978).

El Club de billar Monforte y la tienda de encendedores Colibrí también encontraron espacio en el Principal. Así como una pensión de "cuartos diminutos", cuenta Batlle, donde antes estaba el frontón de entrenamiento. Estratos de papel pintado y pintura, y una foto de un hombre, se ven en las paredes de esa colmena que parece un poco turbia.

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El Teatre Principal sufrió incendios en 1787, 1915, 1924 y 1933. Leña para sus reconfiguraciones. La reforma de Batlle i Roig se ciñe en la fachada a la recuperación de la obra de Molina, y la abre a la Rambla. Asimismo, por dentro, respeta lel trabajo de Molina y Florensa.