Patti Smith se rinde ante Rosalía tras su concierto en Nueva York: "Conquistó un corazón que ya estaba conquistado"

La admiración mutua entre Patti Smith y Rosalía ha vuelto a demostrarse esta semana en Nueva York. La artista estadounidense asistió al segundo concierto que la catalana ofreció este miércoles en el recinto Madison Square Garden y compartió públicamente su entusiasmo a través de las redes sociales.

Smith publicó en Instagram una imagen de Rosalía acompañada de la canción 'Divinize' junto a un mensaje: "Esta es Rosalía, esta noche conquistó un corazón que ya estaba conquistado". Más tarde, en sus historias, añadió más elogios: "Bravo. Rosalía repartiendo amor en Nueva York".

Con este gesto, la autora devuelve la visita que Rosalía le hizo el pasado octubre durante el concierto del 50 aniversario de su álbum 'Horses' en el Teatro Real de Madrid. Tras aquella actuación, Smith compartió una fotografía junto a la cantante española y le dedicó unas palabras cargadas de afecto: “Este es un momento feliz que compartimos después de nuestro concierto del 50 aniversario de 'Horses' con Rosalía. Tiene una presencia radiante, es cálida, fuerte y nos apoya mucho. Gracias, Rosalía. Gracias, Madrid"

Las dos cantantes tienen buena relación desde hace tiempo. De hecho, Smith participa en 'La yugular', una de las canciones del disco 'Lux', donde se incluye un fragmento de una entrevista concedida por la estadounidense en 1976. La pieza, que combina español, árabe e inglés, concluye con una reflexión de 18 segundos en la que la artista invita a cruzar infinitas puertas en busca de nuevos horizontes: "Siete cielos ¡Qué gran cosa! Quiero ver el octavo cielo, el décimo cielo, el milésimo cielo. Ya sabes, es como atravesar el otro lado. Es como pasar por una puerta. Una puerta no es suficiente. Un millón de puertas no son suficientes".

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Durante su actuación en Nueva York, Rosalía dedicó ese fragmento a su pareja, la modelo Loli Bahía, asegurando que es una de sus partes favoritas de la canción: "Sé que le gusta mucho, en especial su final".