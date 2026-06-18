La nostalgia marca el inicio del Sónar 2026 en su nueva ubicación diurna: "El Sónar de Día ha muerto y hay que pasar el duelo"

Los primeros asistentes del Sónar 2026 esperaban este jueves a las puertas de Fira Gran Via con una mezcla de curiosidad y cierta nostalgia ante una edición llena de cambios, gran parte de ellos forzados. La 33ª entrega del festival de música electrónica, arte digital e innovación inaugura una nueva etapa marcada por el relevo en la dirección, el adiós a Montjuïc en su edición diurna y la concentración de toda la programación musical en el recinto de L'Hospitalet, que hasta ahora estaba reservada a las sesiones nocturnas. Las puertas se han abierto el primer día con un poco de retraso, unos diez minutos después de las cinco de la tarde, y los primeros visitantes han comenzado a explorar un espacio que les resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. “Nos gustaba más el otro formato, aunque el césped y el sol mantienen la esencia del escenario principal del Sónar de Día en Montjuïc”, explica Rosa, una de las primeras en acceder al recinto, mientras seguía la actuación de Loli Zazou, encargada de inaugurar esta edición.

“A mí me gustaba hacer el cambio de recinto del Sónar Día al Noche, siempre pasaba alguna aventura por el camino. Era un símbolo de diferencia”, comenta Genís, con una docena de ediciones a sus espaldas. Una idea que sostiene Vanessa: “El ambiente del Sónar Día y el Noche no tienen nada que ver y ahora se pierde eso al estar todo en el mismo espacio”. Hay quien se olvida de todo eso minutos después de entrar, y hay quien se pone todavía más nostálgico. “El Sónar Día ha muerto y hay que pasar el duelo”, lamenta Sergio, tras haber vivido múltiples cambios de localización, que, remarca, “siempre han ido a mejor”, en más de 25 ediciones Sónar.

ORGANYSMO by LedPulse, la gran instalación que ven los asistentes del Sónar 2026 al entrar en la Fira Gran Via. / FERRAN SENDRA

El cambio responde a las obras de remodelación que afectan a Montjuïc con vistas al centenario de la Exposición Internacional de 1929, circunstancia que ha obligado al festival a abandonar temporalmente su tradicional sede diurna. El resultado es una concentración de toda la actividad musical en Gran Via, donde la jornada inaugural ofrece diez horas ininterrumpidas de programación, desde las 17.00 hasta las 3.00 de la madrugada. “Eso nos gusta. Antes, el primer día acababa todo a las doce y hoy nos podemos alargar más por el mismo precio. El jueves siempre ha sido mi día favorito”, celebra Álex.

Comida y tecnología

Otra de las novedades de este año es que el festival ofrece la oportunidad de entrar con comida al recinto, aunque muchos asistentes ni siquiera lo sabían. “No nos habíamos enterado, pero lo tendremos en cuenta para mañana. Nos ayudará a controlar un poco más los gastos del día”, asegura Rosa, sonriente.

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También destacable es la nueva ubicación del Sónar +D, el congreso dedicado a la creatividad, la tecnología y la cultura digital, que este año estrena sede en la Llotja de Mar. Allí se celebrarán durante jueves y viernes cerca de un centenar de actividades. "Tenemos la entrada del Sónar +D, cuando estaba en el mismo recinto del Sónar de Día era más cómodo para ver exposiciones o alguna conferencia. Este año todavía no he ido", explica Vanessa. El Sónar Kids también regresa este año al Fòrum con las 1.500 entradas agotadas. “Yo tengo dos niños, todavía son pequeños, pero los llevaré otro año. La música electrónica tiene que pasar de generación en generación. Espero que les guste y que no escuchen reguetón”, ha bromeado Genís.