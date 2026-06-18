Naomi Ishiguro, Django Wexler y Agustín Fernández Mallo, primeros nombres de un Festival 42 dedicado al miedo

El miedo en casi todas sus encarnaciones, ya sea el horror cósmico de H. P. Lovecraft, el terror apocalíptico de Richard Matheson o el pánico al futuro de la ciencia ficción distópica, será el hilo conductor del Festival 42 de Gèneres Fantàstics de Barcelona, cita que llega a su sexta edición con dirección renovada y Naomi Ishiguro y Django Wexler como primeros nombres internacionales confirmados.

Solventado el relevo del comisario jefe Ricard Ruiz Garzón, creador del certamen que hace unos meses anunció su intención de centrarse en su carrera como escritor, el nuevo 42 avanza bajo la batuta de Karen Madrid Ribas y Susana Vallejo, hasta ahora adjuntas al comisariado, y se celebrará entre el 4 y el 8 de noviembre en la Fabra i Coats de Barcelona.

En el menú, miedos atávicos, crisis climáticas e inteligencia artificial. Convenciones dedicadas a Lovecraft y los fantasmas, ciclos de fantasía oscura con Carlos di Uriarte y los ángeles caídos de Agustín Fernández Mallo sobrevolando el cartel diseñado por Adrià F. Marquès, "metáfora visual de la creación de mundos y de la interconexión de los géneros fantásticos".

Entre los primeros fichajes confirmados destacan el estadounidense Django Wexler, especialista en IA y autor del exitoso díptico formado por 'Cómo convertirse en el Señor Oscuro y morir en el intento' y 'Todo el mundo quiere gobernar el mundo menos yo'; la británica Naomi Ishiguro, hija del premio Nobel Kazuo Ishiguro y creadora de un mundo propio de ciencia ficción revolucionaria comprendido en 'Los huérfanos de Rainshadow'; y Alicia Kopf, representante de esa nueva hornada de escritoras catalanas que han encontrado en la ciencia ficción un inmejorable aliado literario y artístico.

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Dos centenarios, los del nacimiento de Richard Matheson y la muerte de Antoni Gaudí, tendrán también su protagonismo en un festival que ahondará en la relación entre arte y géneros fantásticos, abordará la reacción del género a las convulsiones políticas y dará rienda suelta a la creación de mundos imaginarios con Jaume Oliver Ripoll, autor de la ucronía ‘Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro’.