El Museu del Rock de Barcelona se renueva y lanza la pregunta: ‘¿Recuerdas cuando la música no era solo música?’

El Museu del Rock, creado hace dos años en Barcelona con el nombre inicial de Guitar Legends Hall, da un giro y, sin dejar de ser un espacio de adoración de la guitarra eléctrica, suma ahora nuevas capas de contenido que apuntan a la divulgación de la cultura del rock en un sentido amplio. Bajo el reclamo de ‘La historia sonora de una revuelta’, el museo acoge su primera exposición temporal, ‘Adelantados a su tiempo’, dedicada a figuras que tuvieron un influjo en la música y más allá de ella.

La exposición de guitarras sigue en su sitio, la primera planta del local, en la calle Portaferrissa, con su cuarentena de ejemplares icónicos (vinculados a músicos como Eric Clapton, Buddy Guy, Eddie Van Halen o Ritchie Blackmore) y algunas incorporaciones: se ha sumado el modelo de una guitarrista, Orianthi, así como otros de Brian May y de músicos autóctonos, como Carlos Raya (Foto & Fitipaldis), Josep Thió (Sopa de Cabra), Jorge Salán (Mägo de Oz) y Pepe Roca (el que tocó en ‘La leyenda del tiempo’, de Camarón). Y la planta baja acoge esta muestra temporal encabezada por una pregunta de fondo desafiante: “¿Recuerdas cuando la música no era solo música?”. La exposición, en cuya entrada figuran diversas fotos de gran tamaño de leyendas del rock, de Francesc Fàbregas, apunta así a una noción del rock como un actor transformador, con un poder contracultural.

El Museu del Rock de Barcelona. / Cedida a l'ACN pel Museu del Rock de Barcelona / ACN / ACN

Más público local

“Se trata no solo de recorrer las bandas y los discos importantes de la historia del rock, sino de entender cómo esta música afectó en el plano cultural y social”, explica el creador y propietario del Museu, Juan José Castellano. El cambio, añade Gloria Joven, responsable de comunicación, “es el relato y la mirada”, y apunta a “abrir más el museo al público local”. Hasta ahora, el 40% de los visitantes han sido extranjeros, y el resto ha procedido a partes iguales de Catalunya y el resto de España.

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La exposición temporal viaja en el tiempo en busca de los pioneros y de los episodios disruptivos. Caso del accidente laboral en el que Tony Iommi (Black Sabbath) perdió las puntas de dos dedos de una mano, que revirtió en una manera distinta de tocar y en la creación de un sonido proto-metalero, o del pobre impacto social del primer álbum de The Velvet Underground, que contrasta con su posición futura de pieza de culto (un panel recuerda la sentencia de Brian Eno: “Solo vendió 10.000 copias, pero todos los que lo compraron formaron una banda”). El propósito del Museu es renovar la exposición temporal cada cinco o seis meses, y para la próxima planea recoger algunos de los tesoros que recogió el desaparecido radiofonista y coleccionista Jordi Tardà.