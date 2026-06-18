Miguel Ríos suspende dos conciertos debido a un "leve traumatismo craneal" por una caída

Miguel Ríos ha suspendido los conciertos programados para los días 19 y 23 de junio en Orense y Arucas por un "leve traumatismo craneal" sufrido ayer miércoles tras un "pequeño accidente doméstico".

Un comunicado hecho público en su cuenta oficial de Instagram informa de que "por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo, lo que le impedirá actuar en los próximos conciertos programados con tanta ilusión y cariño en Orense y Arucas".

En los próximos días se informará, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas.

"Miguel está bien dentro de lo que cabe y, sobre todo, le da mucha rabia tener que cancelar. Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica", agrega la información hecha pública en redes, que indica que el cantante quiere trasladar personalmente su agradecimiento y espera reencontrarse "muy pronto" con el público. EFE