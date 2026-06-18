Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroPasapalabraIncendiosFeijóoAcuerdo de pazQuevedoDesalojo La MinaSónarIncendio MadridSant JoanReggaeton Beach FestivalCambio climático
instagramlinkedin

Música

Miguel Ríos suspende dos conciertos debido a un "leve traumatismo craneal" por una caída

Miguel Ríos en el Palau Sant Jordi.

Miguel Ríos en el Palau Sant Jordi. / JORDI COTRINA / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Miguel Ríos ha suspendido los conciertos programados para los días 19 y 23 de junio en Orense y Arucas por un "leve traumatismo craneal" sufrido ayer miércoles tras un "pequeño accidente doméstico".

Un comunicado hecho público en su cuenta oficial de Instagram informa de que "por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo, lo que le impedirá actuar en los próximos conciertos programados con tanta ilusión y cariño en Orense y Arucas".

En los próximos días se informará, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas.

Noticias relacionadas y más

"Miguel está bien dentro de lo que cabe y, sobre todo, le da mucha rabia tener que cancelar. Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica", agrega la información hecha pública en redes, que indica que el cantante quiere trasladar personalmente su agradecimiento y espera reencontrarse "muy pronto" con el público. EFE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crítica de 'La memòria de les papallones': la relación entre una niña adoptada, que conserva recuerdos de su reciente pasado, y su nueva madre
  2. La secuela de 'Peaky Blinders' sigue sumando estrellas: de 'Stranger things' a 'Juego de tronos
  3. Sara Barquinero: 'Es súper normal que te guste tu profesor de la universidad; el problema lo tiene él, que ejerce la función pública
  4. Denunciado el cantante Morad por maltratar al cliente de un aparcamiento en Barcelona
  5. Carlos de Austria, actor de 'La Promesa': 'Ricardo va a saber enfrentarse de manera muy honesta a las adversidades
  6. Crítica de 'Toy story 5': realza el papel de las niñas protagonistas e indaga en la soledad de los juguetes frente al futuro tecnológico
  7. Sónar 2026: 10 conciertos que no te debes perder
  8. ¿La Ryanair de los cines? Cinesa empieza a aplicar precios distintos según la fila y ubicación de la butaca

Miguel Ríos suspende dos conciertos debido a un "leve traumatismo craneal" por una caída

Miguel Ríos suspende dos conciertos debido a un "leve traumatismo craneal" por una caída

Quevedo se marca un 'sold out' en dos minutos con 'El Baifo Tour'

Seis películas sobre 'skaters' que no te puedes perder

La cineasta francesa Alice Douard debuta en el largometraje con '15 pruebas de amor', un drama luminoso sobre la maternidad

La cineasta francesa Alice Douard debuta en el largometraje con '15 pruebas de amor', un drama luminoso sobre la maternidad

Locura por Quevedo: 16 conciertos entre Madrid y Barcelona y más 200.000 entradas vendidas

Locura por Quevedo: 16 conciertos entre Madrid y Barcelona y más 200.000 entradas vendidas

El Reggaeton Beach Festival cancela sus ediciones de 2026 y deja en el aire su continuidad

El Reggaeton Beach Festival cancela sus ediciones de 2026 y deja en el aire su continuidad

Occident refuerza su apuesta por la cultura y pone nombre a uno de los festivales más veteranos de España

Occident refuerza su apuesta por la cultura y pone nombre a uno de los festivales más veteranos de España

El Ayuntamiento compra los locales del Taller de Músics en el Raval por 1,8 millones de euros