El K-Beat Fest de Málaga traerá a Shaun y P1Harmony, estrellas del K-Pop, el 19 de septiembre

Lo coreano está marcando buena parte de las tendencias actuales de la cultura popular: el disco de regreso de BTS, 'Arirang', ha sido uno de los más esperados del año y aún colea el megaéxito de Netflix 'Las guerreras K-Pop' (con dos premios Oscar incluidos); recordemos, además, que hace unos meses se estrenó en Prime Video 'Tal vez mañana', una serie parcialmente grabada en la Costa del Sol y con el protagonismo de dos estrellas del momento, Park Seo Joon y Won Ji An. El ecosistema K-Pop, un universo repleto de nombres y referencias hasta hace no tanto ignotas para los occidentales, es ahora uno de los filones del fenómeno fan. De ahí que en Málaga haya surgido una ambiciosa apuesta que busca saciar a los seguidores de todo lo coreano: el K-Beat Fest, que se celebrará el próximo 19 de septiembre en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. De momento, ya han fichado para la cita a Shaun y P1Harmony, dos pesos pesados en su nicho.

"Durante años, el K-Pop se vivió detrás de una pantalla. Y ahora es momento de vivirlo cara a cara. Éste es el primer festival 100% k-pop, por fans para fans", aseguran los responsables del K-Beat Fest, convencidos de que esta cultura "lleva años creciendo en España: en los fandoms, en las playlists, en los grupos, en las ciudades": "Era el momento de que esa energía tuviese un lugar propio donde aterrizar. Un festival creado desde la pasión, desde el Mediterráneo, desde la convicción de que Málaga tiene todo lo que una experiencia musical de este nivel necesita para existir y crecer".

Sólo hace falta fijarse en las redes sociales del festival para darse cuenta de que lo tiene todo para ser una de las grandes citas del verano malagueño: los posts que anuncian los primeros contenidos y nombres de su primera edición ya atesoras miles de likes y comentarios, y todo eso sin apenas promoción.

¿Cuáles son las estrellas del festival?

P1Harmony son relativos veteranos en el género. Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul y Jongseob, sus integrantes, debutaron en 2020 con EP 'Disharmony: Stand Out' y desde entonces, sumando un buen puñado de canciones y dos larga duración, han amasado una comunidad de seguidores mundial con números estratosféricos: en Instagram, por ejemplo, les siguen 3 millones de personas.

Shaun (nombre real Kim Yoon-Ho) proviene del mundo del indie rock (como teclista del grupo The Koxx) de su país para luego, en solitario, dedicarse a practicar un pop comercial en su sentido más amplio. Su canción del 2018 'Way back home' sobrepasó en las listas de su país a las estrellas más asentadas del género como BTS y Blackpink y a lo largo de su carrera ha compuesto y producido hits para otros artistas como EXO, SHINee y f(x).

Son los primeros nombres avanzados por la organización del K-Beat Fest; vendrán muchos más. Desde Seúl hasta el Mediterráneo, como reza el lema del festival.