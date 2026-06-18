Josep Maria Mestres, elegido nuevo director del TNC

Josep Maria Mestres (Calaf, 1959) ha sido elegido nuevo director del Teatre Nacional de Catalunya tras la aprobación del Consejo de Administración. Mestres es un reconocido director teatral con una dilatada carrera. Entre sus últimos trabajos estrenados en Barcelona figuran 'L'herència' que regresa al Lliure la próxima temporada y 'Gegant', estrenado en el Romea con Josep Maria Pou como protagonista y 'La dama boba', un clásico de Lope de Vega, en Teatros del Canal de Madrid. Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universitat de Barcelona y en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona, Mestres formó parte de la compañía Zitzània Teatre, donde dirigió sus primeros espectáculos. Ha sido miembro fundador de la compañía Kràmpack y director fundador del Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra. Ha realizado numerosas puestas en escena tanto en teatros públicos y privados en Catalunya pero también en el Español, Teatro de la Zarzuela, Teatres de la Generalitat Valenciana y CNTC.

El nuevo director, elegido entre un conjunto de candidatos en un concurso público con poquísimas aspirantes femeninas, será el sexto responsable artístico del TNC tras Josep Maria Flotats (1997-1998) que estuvo al frente de la creación del proyecto pero solo una temporada con el gran edificio de Glòries acabado; Domènec Reixach (1998-2006), Sergi Belbel (2006-2013), Xavier Albertí (2013-2021) y Carme Portaceli.

Mestres asumirá la dirección artística del TNC por un mandato inicial de cuatro temporadas, de 2027-2028 a 2030-2031, prorrogable hasta tres temporadas más, si así lo acuerdan ambas partes que alcanzaría hasta el 2032-2033. Su incorporación se realizará a partir del 1 de septiembre de 2026 y entre septiembre de 2026 y julio de 2027 se establecerá un período de traspaso, durante el cual convivirá con la actual directora artística. Mestres presentará su proyecto para el TNC en octubre.

Teatre Nacional de Catalunya. / MANU MITRU

Con Portaceli, la presencia de espectáculos coproducidos con teatros de otros países ha permitido presentar montajes estrenados en el TNC en teatros de la Unión Europea. También ha apostado por acercar nuevas formas teatrales y compañías de otros países. Ha tenido a Peeping Tom como compañía residente, ha traído por primera vez al TNC a figuras como Angélica Liddell y Rocío Molina. Su apuesta por las mujeres creadoras ha sido clara. Resulta curioso que tras ella casi ninguna otra mujer se haya presentado como candidata a dirigir el TNC, algo que le preocupa. Carme Portaceli, la primera directora al frente del TNC, dejará su cargo a final de próxima temporada dejando un teatro con unos altísimos índices de asistencia y abonados. Durante sus seis años como directora artística del centro ha cumplido con su propósito de abrir las puertas del TNC y de internacionalizarlo.