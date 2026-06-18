Joan Manuel Soldevilla gana el premio de ensayo de los Bertrana

El catedrático en Lengua y Literatura Española en el instituto Ramon Muntaner de Figueres, Joan Manuel Soldevilla, ha ganado el 47º Premio Carles Rahola de ensayo por la obra 'Terra de Quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos'. En esta categoría de los Premis Literaris de Girona, que está dotada con 6.000 euros, se han presentado 24 obras. El jurado ha estado formado por Francesc-Marc Álvaro, Mita Casacuberta, Míriam Díez-Bosch, Joaquim Nadal y Josep Lluch.

Soldevila, que ha estudiado la gran obra maestra de Cervantes durante años, muestra en la obra premiada con 6.000 euros el resultado de una investigación sobre la relación del autor de Don Quijote con el Empordà. También se encuentran, entre otros, Dalí, Monturiol, Carles Fages de Climent, Vicenç Pagès Jordà y García Lorca. 'Terra de quixots' propone un paseo sorprendente por el 'genius loci' catalán, con un inventario de referencias oportunas y significativas.

Los Premios Literarios de Girona de este año han otorgado el 59 Premio Prudenci Bertrana de novela, dotado con 30.000 euros, a la obra 'Fer cantar els arbres', de Jordi Campoy Boada. Esta categoría, la mejor dotada y con mayor interés de participación, se han recibido 99 obras. El jurado, formado por Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos y Glòria Gasch, ha premiado a Campoy por una obra que relata una historia sobre una estirpe de lutieres marcada por un misterio que atraviesa generaciones. La novela habla de la belleza, la imperfección, la madera como materia viva y el poder del arte para dar sentido a la existencia.

Poesía y novela juvenil

En cuanto al 49 Premio Miquel de Palol de poesía, dotado con 6.000 euros y que ha recibido 79 libros, ha proclamado ganadora la obra 'Horografia' de Joan Tomàs Martínez Grimalt. El jurado ha estado integrado por Jaume Coll Mariné, Rosa Font Massot, Pere Gimferrer, Anna Gual y Miquel de Palol. 'Horografía' es un libro sobre el estado de suspensión constante en el que nos deja el lenguaje y la vida, y es un libro sobre el poco de nada que queda después de la intuición del mundo. Joan Tomàs Martínez Grimalt escribe el vagabundear del individuo, inevitablemente inmerso en la deriva de las horas y en un camino de agotamiento constante hacia un conocimiento que tiene la doble forma de promesa y de imposible.

El 41º Premio Ramon Muntaner de novela juvenil, dotado con 6.000 euros, ha sido para 'La Fuga' de Laia Aguilar. En esta categoría, se han presentado 24 obras y el jurado ha estado formado por Dolors Cabrera, David Cirici, Xavier Gual, Anna Pardos (Mixa) y Patrizia Campana.

La obra se sitúa en un futuro cercano en el que un virus letal liberado por el deshielo ha cambiado el mundo. Para sobrevivir, la sociedad ha impuesto una medida radical: aislar a todos los menores, portadores. Zoe lleva cinco años encerrada en una habitación, pero cuando descubre que ahí fuera hay una resistencia que lucha contra el sistema, decide huir hacia lo desconocido.

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La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana tendrá lugar el 15 de septiembre en el Auditori de Girona, y esa misma jornada se dará a conocer el premio Aurora Bertrana de traducción y se otorgarán también los premios Cerverí de letra de canción y Letra para proyectos digitales de literatura catalana.