El escritor sueco que arrasa en ventas llega a España con una novela sobre la amistad y el duelo

Más de 25 millones de lectores siguen a Fredrik Backman, el escritor sueco ganador de la mejor novela del año de los Goodreads Choice Awards 2025 (unos premios simbólicos, pero que hacen una radiografía bastante fiel sobre las tendencias del momento) con 'Mis amigos', su último título sobre la amistad, el arte y la familia elegida como refugio frente al duelo, la violencia y la soledad, que se consolidó en la lista de los más vendidos del New York Times y fue una de las novelas más esperadas en el mundo anglosajón. Y este 17 de junio llega a las librerías de España bajo el sello de Temas de hoy.

Elogiado por su tono melancólico y agridulce, aunque siempre atravesado por esos toques de humor característicos desde 'Un hombre llamado Ove' (Grijalbo), la novela que lo lanzó al éxito en 2012, Backman crea en esta novela una voz narrativa a partir de la mirada de una chica joven que aún no ha vivido ciertas circunstancias y que cree que los adultos "no son de fiar". Esa desconfianza, mezcla de lucidez, rabia y condescendencia propia de la edad, se inspira en parte en su hija de doce años y sus amigas. "Me miran como si fuera un dinosaurio que no entiende cómo funciona el mundo", explica el autor.

A través de los saltos temporales, la novela muestra cómo las heridas de la adolescencia moldean de una manera irreversible la vida adulta. Backman pone el foco en aquello que queda sin decir, en el trauma intergeneracional, en la manera en que el arte puede convertirse al mismo tiempo en refugio y en exposición de la propia vulnerabilidad y la privacidad del dolor.

Presente y pasado, conectados por el dolor

La aclamada novela alterna dos líneas temporales. En el presente, la historia sigue a Louisa, una joven solitaria y rebelde de 17 años con un pasado turbulento que está a punto de cumplir la mayoría de edad para salir del sistema de hogares de acogida y que atraviesa un proceso de duelo tras perder a su única y mejor amiga. En medio del desastre, se cruza con Ted, un hombre mayor con el que se embarca en un viaje motivado por una misteriosa pintura que ella ha heredado. Ese cuadro funciona como punto de unión entre tiempos y traumas psicológicos, así como de búsqueda física y emocional de ambos.

Mientras tanto, en el pasado, Backman retrocede 25 años para narrar la historia de un grupo de cuatro amigos inseparables que comparten realidades devastadoras marcadas por la pobreza, la adicción y la violencia doméstica.

Los adolescentes que se aferran unos a otros porque no siempre encuentran un lugar seguro fuera de esa amistad y entre ellos se protegen y ríen juntos cuando todo alrededor está teñido de negro. "Todos buscamos ese momento en el que conoces a alguien y, por una broma o una referencia oscura a una serie dices: Eres uno de los nuestros. Significa que estás igual de roto o de loco que nosotros. Es una conexión visceral. Cuando eres joven, la amistad y el enamoramiento son luces de la misma estrella: duelen igual cuando te separas", señala Backman.

En la novela, el grupo joven sabe que ese es su último verano como niños porque la violencia acecha a la vuelta de la esquina. Por eso, precisamente, el humor es su rebelión. "Reírse de algo estúpido es su única arma contra la oscuridad", explica el autor, quien siempre recuerda a su difunto mejor amigo, que se quitó la vida a los 19 años. "Era la persona más divertida que he conocido porque el humor era su escudo. Yo escribo chistes para hacer reír a mi mujer, pero también para recordar esa risa que solo tienes con tus mejores amigos".