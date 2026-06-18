La cineasta francesa Alice Douard debuta en el largometraje con '15 pruebas de amor', un drama luminoso sobre la maternidad

15 pruebas de amor Directora:Alice Douard. Reparto: Ella Rumpf, Monia Chokri, Noémie Lvovsky, Julien Gaspar-Oliveri, Aude Pépin, Philippe Petit, Anne Le Ny, Hammou Graïa y Tom Harari. Estreno: 19/06/26 Puntuación: * * *

La cineasta francesa Alice Douard debuta en el largometraje (tras varios cortos y la película episódica “Upon Her Lips: Hold Me Tight”) con este drama sobre maternidad. Está ambientado en Francia en 2014, un año después de que se aprobara el matrimonio igualitario, y sus protagonistas son una pareja de lesbianas que esperan el nacimiento de su primera hija. '15 pruebas de amor' gira en torno a las muchas pruebas que Céline (Ella Rumpf) y Nadia (Monia Chokri) tienen que enfrentar para ser madres. Esas pruebas lo abarcan todo.

Por un lado, la intimidad de la pareja, la vivencia que tiene cada una de ellas de la inminente maternidad y la relación con sus respectivas familias. Por otro, la incompetencia y el juicio social (contadas respectivamente en las escenas de la visita al médico y del billar) y, importante, la tremenda burocracia que deben seguir para ser madres (una de ellas, la no gestante, debe iniciar los trámites para adoptar al bebé). Douard, también coguionista, encuentra la manera de hablar de todos estos frentes sin caer en una exposición rígida de la vida de la pareja. La clave está en la claridad con la que cuenta las cosas (sin caer en el didactismo), en su apuesta por una luminosidad (a pesar de las muchas adversidades) que evita que las pruebas más difíciles secuestren la historia y, sobre todo, en la decisión de no perder de vista en ningún momento a la pareja protagonista: todo pasa a través de ellas.