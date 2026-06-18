Estreno de cine
'Caso 137', la película sobre los chalecos amarillos: un discurso algo ingenuo sobre la corrupción policial y el departamento de Asuntos Internos de la policía francesa
La película se basa en hechos reales de París en diciembre de 2018, durante los enfrentamientos entre policías y chalecos amarillos
‘Caso 137’ (2025)
Dirección: Dominik Moll
Intérpretes: Léa Druckner, Jonathan Turnbull, Mathilde Roehrich
Estreno: 19/6/2026
Puntuación: * * *
‘Caso 137’ está planteada en buena parte del metraje como un funcional e interesante informe sobre una investigación policial. Sorprende ese tono porque los guionistas de la película son Gilles Marchand y el propio director, Dominik Moll, que ya escribieron juntos la ópera primera de Moll, el inquietante ‘thriller’ ‘Harry, un amigo que os quiere’; Marchand, por su parte, es director de otro ‘thriller’ curioso, ‘¿Quién mató a Bambi?’.
El tono, entre el informe y la denuncia de la corrupción policial francesa, es bien distinto aquí. ‘Caso 137’ se basa en hechos reales acontecidos en París en diciembre de 2018, durante los enfrentamientos entre policías y chalecos amarillos. La comandante de policía que encarna Léa Drucker es responsable de una unidad de Asuntos Internos e investiga un caso de agresión desproporcionada durante una noche de disturbios callejeros.
La vida privada se entromete en la profesional: ella está separada de un policía cuya actual compañera, también agente, detesta a los de Asuntos Internos. Las líneas de conflicto van sumándose: el hijo no quiere que nadie sepa que sus padres son policías. Aunque eficaz en algunos aspectos, el discurso del filme algo inocente. ¿Para qué crear Asuntos Internos si la mayoría de los agentes investigados salen impunes?
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