El Ayuntamiento compra los locales del Taller de Músics en el Raval

El Ayuntamiento comprará los locales del Taller de Músics para garantizar la continuidad de la formación y la actividad musical. La adquisición inicia un proceso para articular el futuro modelo de gestión del equipamiento, según un comunicado del Icub, el Institut de Cultura de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona formalizará en los próximos días la adquisición de los locales del Taller de Músics, el equipamiento situado en el corazón del Raval y consagrado desde hace más de 40 años en la formación y la actividad musical. La operación, autorizada por la Comisión de Gobierno, tiene la finalidad de "garantizar la continuidad del proyecto y blindar sus usos en el espacio estratégico en el que se encuentra ubicado".

El concejal de Cultura e Industrias Creatives, Xavier Marcé, ha destacado que "esta compra, además de permitir la consolidación de un proyecto esencial en el barrio del Raval, reconoce el papel histórico del Taller a la hora de promover la profesionalización de una larguísima lista de reconocidos artistas en el terreno del flamenco y el jazz entre otros".

En sus más de cuatro décadas de actividad, el Taller de Músics se ha convertido en un centro de enseñanza musical de referencia a nivel de Cataluña, a la vez que se ha convertido en uno de los agentes fundamentales para la mejora y transformación social de su entorno más inmediato y de todo el distrito de Ciutat Vella.

La operación de compra de los locales en los que tiene lugar esta actividad formativa se enmarca en la voluntad municipal de preservar este doble carácter, en un reconocimiento del importante papel histórico del Taller de Músics. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere neutralizar el riesgo de que los locales se pongan a la venta y se produzca una fragmentación de la propiedad que podría dificultar y amenazar el proyecto.