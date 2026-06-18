Música
Locura por Quevedo: suma once 'sold out' en Madrid y Barcelona tras agotar en dos minutos las casi 60.000 entradas de la nueva gira
Cerca de 297.000 personas intentaron conseguir un ticket para la gira 'El Baifo Tour' del artista, que arranca en abril en Madrid y julio en Barcelona
Las cerca de 60.000 entradas de los cuatro conciertos anunciados por Quevedo como arranque de su gira ‘El Baifo Tour’ han durado dos minutos en la taquilla, que ha abierto este jueves a mediodía en medio de una gran expectación. Según han confirmado a EFE desde el entorno del artista, se preveía este desarrollo ante el enorme número de solicitudes de registro acumuladas en los días previos para poder acceder ya a la preventa del pasado martes. Cerca de 297.000 personas, según las mismas fuentes, han intentado este jueves adquirir entradas para la próximo gira del artista canario.
Como indicaba su propia web oficial, está previsto que Quevedo inicie su gira el 9 y 10 de abril en el Movistar Arena de Madrid, para saltar el 1 y 2 de julio al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Este mismo jueves, Quevedo ha anunciado más conciertos en Madrid y Barcelona en 2027.
Los conciertos de Quevedo en Madrid
- 9 de abril de 2027
- 10 de abril de 2027
- 11 de abril de 2027
- 14 de abril de 2027
- 15 de abril de 2027
- 17 de mayo de 2027
- 18 de mayo de 2027
Los conciertos de Quevedo en Barcelona
- 1 de julio de 2027
- 2 de julio de 2027
- 3 de julio de 2027
- 5 de julio de 2027
- 6 de julio de 2027
- 7 de julio de 2027
El artista ha completado esta mañana seis 'sold out' en Madrid en el Movistar Arena para los días 9, 10, 11, 14, 15 y 17 de abril y una séptima (17 de mayo) está recién abierta a la venta.
En Barcelona, en el Palau Sant Jordi, el canario ha empalmado cinco fechas sold out para el 1, 2, 3, 5 y 6 de julio y acaba de salir una sexta fecha, según los promotores.
Recorrido «peninsular»
La organización ha subrayado que se trata del recorrido «peninsular», lo que deja la puerta abierta a que en el futuro haya otras actuaciones en territorio insular, habida cuenta sobre todo de que el disco que da título al «tour» está dedicado a Canarias.
‘El Baifo’, su tercer álbum de estudio, obtuvo una gran acogida las plataformas digitales hasta el punto de que los 16 temas que lo integran debutaron entre los veinte más escuchados de España.
De hecho, ‘La graciosa’ y ‘Al golpito’ siguen en el número 1 y 2 de la lista de canciones y el álbum no se ha movido de la primera posición desde su estreno hace 7 semanas, incluso a pesar de la residencia histórica de Bad Bunny en España, que le sigue en el número 2 tras aumentar en este país un 55 % sus escuchas en Spotify.
- Crítica de 'La memòria de les papallones': la relación entre una niña adoptada, que conserva recuerdos de su reciente pasado, y su nueva madre
- La secuela de 'Peaky Blinders' sigue sumando estrellas: de 'Stranger things' a 'Juego de tronos
- Sara Barquinero: 'Es súper normal que te guste tu profesor de la universidad; el problema lo tiene él, que ejerce la función pública
- Denunciado el cantante Morad por maltratar al cliente de un aparcamiento en Barcelona
- Carlos de Austria, actor de 'La Promesa': 'Ricardo va a saber enfrentarse de manera muy honesta a las adversidades
- Crítica de 'Toy story 5': realza el papel de las niñas protagonistas e indaga en la soledad de los juguetes frente al futuro tecnológico
- Sónar 2026: 10 conciertos que no te debes perder
- Vuelve “La casa de la pradera”