El Sónar vuelve con más de 100 actuaciones y la prueba de fuego de su nueva configuración en Fira Gran Via

El Sónar abre este jueves su nueva edición, la 33ª, con el tradicional despliegue de propuestas conectadas con la música electrónica, el arte digital y la innovación, y una parrilla de conciertos y sesiones de 'dj', más de un centenar, en la que brillan nombres procedentes de distintos flancos estilísticos y carriles generacionales: The Prodigy, Kelis, Skepta, Cabaret Voltaire, Charlotte de Witte, Amelie Lens... Pero el festival da que hablar este año por otras razones, relativas al relevo en su dirección y a los cambios en su configuración de escenarios, con la concentración de todo el programa en el recinto ferial de Gran Via L’Hospitalet.

Es el primer Sónar que no dirigen los tres fundadores del festival, en 1994 (Ricard Robles, Enric Palau y Sergi Caballero, equipo al que en 2022 se sumó Ventura Barba), y en el que la batuta la lleva el belga François Jozic, quien había colaborado con la muestra desde hacía años y que dirige en paralelo el Brunch Electronik Barcelona (en el Fòrum). La retirada de la cúpula bautismal, ya pactada cuando el Sónar, en 2018, fue adquirido por la empresa británica Superstruct Entertainment (que, a su vez, en 2024, pasó a integrarse en el conglomerado KKR), se produce en un momento en que el festival ha afrontado cambios forzosos de ubicación, dadas las obras que afronta Montjuïc con vistas al centenario de la Expo de 1929 y que dejan fuera de juego el recinto diurno.

Ambiente en el Sónar de Día 2025, en la Fira de Montjuïc, espacio que el festival ha abandonado debido a las obras. / Jordi Otix

Una única entrada

Ese imperativo es visto por el Sónar como una oportunidad para cohesionar la programación y darle una continuidad espacial y horaria que hasta ahora nunca había tenido. Situando todas las actuaciones en Gran Via L’Hospitalet, en seis escenarios (hasta ahora, eran cuatro diurnos y cuatro nocturnos), termina la distinción entre el Sónar de día y el de noche, y se ofrecen diez horas ininterrumpidas de música en la jornada inaugural (de las 17.00 a las 3.00) y catorce el viernes y el sábado (hasta las 7.00). Una misma entrada dará acceso a todo el conjunto, permitiendo salir y volver a entrar. Hay otras novedades: se eliminan las pulseras ‘cashless’ y se podrá entrar comida al recinto.

François Jozic, nuevo director del Festival Sónar. / Marc Asensio Clupés

Esos cambios representan un desafío, puesto que habrá que ver si la franja de tarde sigue funcionando igual en su enclave de L’Hospitalet, y si los asistentes acudirán para hacer luego una pausa (y descansar, cenar y/o cambiarse de ropa, como sugiere la organización) y volver luego para encauzar la madrugada. El programa diurno ha tenido tradicionalmente un peso menor que el nocturno, pero en los últimos años creció: en 2025 registró 52.500 asistentes, frente a los 66.500 de la noche. La migración del Sónar diurno se contempla para un mínimo de tres ediciones, y es una incógnita si la nueva ubicación se mantendrá a partir de 2029.

Un nuevo Sónar +D

Pero el anclaje del festival en el municipio de Barcelona no desaparece, puesto que el Sónar +D estrena este año un nuevo espacio, en la Llotja de Mar, que acogerá dos jornadas (jueves y viernes) con 95 actividades. El Sonar +D estará a su vez presente en la Fira Gran Via con una instalación de gran formato que dará la bienvenida a los asistentes. También en Barcelona, el Fòrum acogerá el regreso del Sonar Kids (cuyas 1.500 entradas se han agotado), y el Poble Espanyol, el OFFSonar.

Skepta, Kelis y Metrika, tres nombres destacados del Sónar 2026. / EPC

El programa de este año, en el que la nueva dirección ha contado todavía con la implicación de Enric Palau, no presenta un giro en términos artísticos, sino una continuidad en un cartel que da cabida a algunos nombres con historia (los pioneros industriales de Cabaret Voltaire, la estrella r’n’b Kelis, los gurús de la ‘rave’ The Prodigy) junto con aportaciones como las del icono del grime Skepta, las ‘djs’ y productoras belgas Charlotte de Witte y Amelie Lens, el techno-house del irlandés Kettama o el góspel-funk cósmico del grupo holandés Arp Frique & The Perpetual Singers. En la parcela local, presencias como el dúo barcelonés Ani in the Hall, la castellonense Metrika, la donostiarra Zuri o el dúo sevillano Ático Corp.

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Un año después de afrontar los llamamientos de boicot al festival, señalado por los intereses de KKR en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania (campaña que en 2025 se saldó con la retirada del cartel de una treintena de artistas), no se perciben en esta edición nuevas turbulencias al respecto. El encaje y buen funcionamiento del reconfigurado recinto de Fira Gran Via centra ahora la atención de equipo del Sónar, que aspira a registrar la cifra récord de 160.000 asistentes, sumando las tres jornadas. Se apunta así a un Sónar “repensado, rediseñado y renovado, pero también fiel a su ADN”, anunció días atrás François Jozic, que subrayó que la muestra será ahora “más Sónar que nunca”, mensaje encaminado a tranquilizar a los más apocalípticos.