El Sónar+D viaja más allá de la música para proponer alternativas al Internet de los 'techbros'

Una semana al año, arte, música y tecnología se dan de la mano en el Sónar +D, el congreso de innovación audiovisual que desde 2013 teletransporta a Barcelona al futuro. Por primera vez en su historia, la edición que arranca el jueves lo hará en la Llotja de Mar, un monumental edificio del siglo XIV que albergará exhibiciones, talleres y ponencias de expertos en campos tan variados como la inteligencia artificial, las coreografías, la gobernanza nocturna de las ciudades o la ingeniería de sonido.

Este escenario de creatividad artística y tecnológica orbitará, como ya es tradición, alrededor de un programa multidisciplinar e iconoclasta. Fiel a su estilo crítico, el cartel de 2026 brilla por el protagonismo que cobrará el debate sobre la degradación de Internet, cómo su promesa fundacional de liberación fue vampirizada por el capitalismo financiero y cómo mutó en un aparato de vigilancia social que explota nuestra privacidad.

En esa dirección, destacan las charlas de la artista surcoreana Yehwan Song, cuyas obras exponen el interés comercial que se oculta detrás de tu pantalla; de la catalana Joana Moll, que abordará la sucia realidad material que sostiene la red en el celebrada conferencia performativa The User and the Beast; o del consultor en estrategia de marca Eugene Healey, que ofrecerá una lectura teológica de nuestra adicción a las redes sociales.

Sin embargo, el Sónar +D también quiere ir más allá de la reflexión sobre el presente para abrir la puerta a la imaginación y plantear futuros alternativos al modelo hegemónico actual.

Así, el emprendedor estadounidense Yancey Strickler, cofundador de la plataforma para financiar proyectos creativos Kickstarter, articulará su propuesta para alumbrar un internet "privado y descentralizado" en el que los artistas puedan recuperar el control ahora concentrado en manos de las grandes corporaciones tecnológicas.

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En un tono más lúdico-pedagógico, la artista e investigadora Mindy Seu realizará una performance en la que aboga por una economía creativa más justa, la filipina Chia Amisola mostrará como hacer que la red sea más poética y la plataforma experimental 0x Salon ofrecerá un taller en el que los asistentes reiniciarán sus cerebros para especular sobre posibles escenarios de futuro sin verse condicionados por los marcos de pensamiento hegemónicos.