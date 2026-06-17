El Sónar 2026: 10 conciertos que no te debes perder

Speedy J (STOOR) SonarCar se transforma en STOOR para convertirse en el espacio más particular del festival liderado cada noche por Speedy J. Un escenario rodeado de público en el que el veterano holandés interactuará en directo con otros cuatro ‘djs’. Unas sesiones (de 3 a 5 horas) únicas, improvisadas, y con el apoyo de un gran tótem central con imágenes proyectadas. 18, 19 y 20 de junio, SonarCar, 19h / 20h / 20h.

Metrika No hay, a día de hoy, un nombre que circule a más velocidad entre las callejuelas del trap español. Atropellando viene Metrika, castellonense de 22 años, con el descaro, el poderío y el relato explícito que antes vimos en la ‘mamá’ Zowy. Con su pose de muñeca diabólica, encenderá los primeros compases del Sónar con su nuevo epé, ‘Jane doe in the dream house’. Jueves 18, SonarPark, 19.10 h.

Cabaret Voltaire Este grupo de Sheffield, pionero en la música electrónica e industrial, reaparece con dos integrantes originales en sus filas (Stephen Mallinder y Chris Watson) para celebrar su 50º aniversario. En el atril, material de culto de álbumes como ‘Red Mecca’ (1981) y ‘The crackdown’ (1983), recreado en el reciente disco en vivo ‘But what time is it now?’. Jueves 18, SonarHall, 21.55 h.

Daniel Avery Desde principios de la década pasada, este productor británico era conocido por su igual habilidad para el techno y el ambient, pero últimamente brilla con sus incursiones en el rock electrónico. Llega a Sónar con banda completa para presentar 'Tremor' (2025), el disco con colaboraciones de Alison Mosshart (The Kills) o Ellie Rowsell (Wolf Alice). Jueves 18, SonarHall, 0.00 h.

Kelis El r’n’b del cambio de milenio tuvo en esta neoyorkina a una figura refrescante, con álbumes como ‘Tasty’ (2003) y el éxito ‘Milkshake’, juguetón y tribal, mano a mano con la producción de The Neptunes. Afincada en Kenia y sin novedades discográficas desde 2014, ha anunciado un nuevo álbum: "Será como si Wu-Tang Clan y Sade tuvieran un hijo". Viernes 19, SonarVillage, 20.15 h.

Cutemobb Arte, comunidad y amistad se unen en este colectivo barcelonés liderado por Leïti que huye del sistema. ¿Cuántos de ellos pasarán por el escenario? Imposible concretarlo, pero sonará seguro una fusión de estilos (trap, r&b, afrobeat…) con identidad propia. A finales de 2025 publicaron su segundo álbum, ‘La Epifanía’, con el que buscarán iluminar a su manera el Sónar. Viernes 19, SonarPark, 20.35 h.

Skepta El grime, género heredero del UK garage, de bases electrónicas crudas y aceleradas, tiene en este rapero y productor británico a un exponente crucial, con álbumes que dejaron huella como ‘Konnichiwa’ (2016), rampante alternativa al hip-hop estadounidense. Tras compartir un epé con Fred Again, última su primer álbum en siete años, ‘Fork & knife’. Viernes 19, SonarClub, 22.00 h.

Nia Archives Todo lo que hay que saber sobre Dehaney Nia Lishahn Hunt queda resumido en el título de su próximo álbum, previsto para julio: 'Emotional junglist' (2026). Es decir, la ‘dj’ y productora y también excelente cantante hace jungle (muy noventero) con un alto componente emocional, en clave rabiosamente pop. Descúbranla con 'So tell me…'. Viernes 19, SonarLab x Rinse, 23.30 h.

The Prodigy En los 90 encarnó la facción más punk de la electrónica, un breakbeat físico y espoleado por las guitarras, y se convirtió en gurú de la ‘rave’ con himnos como el pirotécnico ‘Firestarter’, del que celebra su 30º aniversario. Fallecido en 2019 uno de sus ‘frontmen’, Keith Flint, conserva la voz de Maxim y la artillería electrónica de Liam Howlett. Sábado 20, SonarClub, 22.00 h.