Ferran Garcia, Rita Bullwinkel y Marina Garcés ganan el Premi Llibreter 2026

Una novela "hipnótica" que convierte la memoria y el folclore de Osona en territorio mítico; una deslumbrante historia de boxeo femenino y superación; y una reflexión sobre la amistad como vínculo central o, según el caso, también periférico. El jurado del Premi Llibreter 2026, el que desde hace 27 años otorgan las librerías agremiadas de Catalunya, ha dictado sentencia para reconocer, entre otros, 'Sau', de Ferran Garcia, en la categoría de Literatura Catalana; 'Cop de llum', de Rita Bullwinkel, en la de Otras Literaturas; y 'La passió dels estranys', de Marina Garcés, en la de Ensayo, Pensamiento y Otras Narrativas. "Todo lo que incita cada uno de los premiados hace que sus libros vuelvan con ganas a las librerías", ha destacado el presidente del Gremi de Llibreters, Èric del Arco.

Sin dotación económica pero notable impacto prescriptivo, el galardón, que recoge las votaciones de más de un centenar de librerías, también ha reconocido 'El racó de pensar', de Pieter van del Heuvel, en la categoría de Álbum ilustrado; 'Cartes imprevistes', de Tina Vallès y Mercè Gali, en la de Literatura Infantil y Juvenil en catalán; 'El gigante de hierro', de Ted Hughes y Chris Mould, en la de Literatura Infantil y Juvenil de Otras Literaturas. "Como decía el gran Philip Pullman, hay temas tan importantes que solo se pueden tratar bien en un libro infantil, y eso precisamente ocurre con ‘El gigante de hierro’", ha reivindicado el editor Jan Martí, de Blackie Books, sello responsable de las ediciones en castellano y catalán de este clásico antibelicista de finales de los sesenta.

La estadounidense Rita Bullwinkel (Santa Clara, 1988), de quien el jurado ha destacado el estilo atrevido y la mirada revolucionaria que desprende 'Cop de llum' (La Segona Perifèria; Sexto Piso en su edición en castellano), se ha maravillado en un mensaje grabado de que su "pequeño libro" haya viajado tan lejos desde su casa en San Franscisco y ha agradecido a los libreros su papel de "clérigos de la literatura”. “No hay nadie que entienda mejor la palabra escrita que ellos”, ha dicho.

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Ferran Garcia (Taradell, 1971), por su parte, ha celebrado un galardón que reabre una nueva ventana para su historia de amor prohibido y cicatrices históricas en la plana de Vic. "'Sau' (Males Herbes) salió a principios de 2025, hace 300 años, así que en este mundo actual en el que cualquier cosa que tenga más de 3 días ya ha caducado es fascinante la disidencia temporal que tiene este premio", ha festejado. Antes de eso, el jurado ya se había volcado en elogios para resaltar la "gran capacidad para crear belleza, emoción y oscuridad" del también autor de 'Guilleries'.