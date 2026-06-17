El director mexicano Alejandro Monteverde rodará un ambicioso biopic de Antoni Gaudí

Coincidiendo con la inauguración el pasado 10 de junio de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia por parte del papa León XIV, en su reciente viaje a Barcelona, y la celebración del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, el director mexicano Alejandro Monteverde ha anunciado la realización de un ‘biopic’ a gran escala sobre el arquitecto y escultor modernista catalán, con producción internacional y un notable presupuesto.

Monteverde tiene en su haber un par de filmes realizados en su país y tres más en Estados Unidos, entre ellos el éxito comercial ‘Sound of freedom’, sobre el submundo del tráfico sexual de menores. El filme biográfico contará con producción de Gastón Pavlovich –que intervino en la gestación de ‘Silencio’ y ‘El irlandés’, dos filmes de Martin Scorsese, y en ‘Entre la razón y la locura’, con Mel Gibson y Sean Penn–, Gonzalo Sagardía –productor ejecutivo de la serie ‘El ministerio del tiempo’ y director general de la compañía televisiva madrileña Onza– y Leo Severino, productor habitual de Monteverde.

Como todo ‘biopic’ que se precie, la película, aún sin título definitivo, recorrerá los aspectos más importantes en la vida y obra de Gaudí, desde su agitación creativa hasta la fe religiosa y la austeridad que presidió su existencia en los últimos años de vida. Con todo, Monteverde intentará revertir los esquemas habituales del género.

En declaraciones a la revista ‘Variety’, el director ha declarado que para comprender el arte de Gaudí hay que entender las luchas internas que dieron forma a su visión: “Por eso, más que una biografía de su vida, esta película es una biografía de su alma”, asegura el director. Monteverde equipara el interés del arquitecto visionario en la geometría de la naturaleza con el que él tiene por la geometría del espíritu del artista, “las fuerzas invisibles que dieron forma a una de las mentes creativas más extraordinarias de la historia”.

La película está planteada como una obra cinematográfica definitiva sobre el hombre que ideó los fascinantes laberintos del Palau Güell, La Pedrera (Casa Milà), Torre Bellesguard, Casa Batlló, Casa Calvet o las farolas de la Plaça Reial además de la Sagrada Familia, y por no salir de Barcelona. Pero no es el primer acercamiento a Gaudí en términos cinematográficos, más allá de los directores que han utilizado en sus películas la particular fotogenia de sus edificios, de Michelangelo Antonioni (‘El reportero’) a Pedro Almodóvar (‘Todo sobre mi madre’) pasando por Jim McBride (‘La tabla de Flandes’), Susan Seidelman (‘Tardes de Gaudí’), Woody Allen (‘Vicky Cristina Barcelona’) y Cédric Klasplisch (‘Una casa de locos’).

El fugaz director sabadellense Josep María Argemí i Fontanet le dedicó un primer ‘biopic’ en 1960, ‘Gaudí’, protagonizado por el actor uruguayo Carlos Mendy. José Luis López Vázquez lo interpretó en ‘Antonio Gaudí, una visión inacabada’, docu-ficción del estadounidense John Alaimo rodada en 1974 y dada por perdida hasta que salío a la luz, incompleta, en 2009, basada directamente en los apuntes que había tomado un alumno del arquitecto, Joan Bergós.

En sus tiempos más experimentales, Manuel Huerga le dedicó la fascinante ‘Gaudí’ (1989), un falso documental que aparentaba ser una película realizada en los años 20 que también se había dado por perdida. Filmada en 16 mm, 35 mm y vídeo, el director de fotografía Tomás Pladevall rayó y manipuló el celuloide para que pareciera un filme de aquella época desgastado por la mala conservación. Hiroshi Teshigahara, uno de los nombres de la Nueva Ola japonesa y autor de la celebrada ‘La mujer de la arena’, le dedicó el interesante documental ‘Antonio Gaudí’ (1984), cuya repercusión en Japón fue determinante en la fascinación que en aquel país ejerce la arquitectura funambulista del artista.